Підліток лише одним словом зірвав рейс до Іспанії: літак повернули через невдалий жарт

Літак Boeing 767 компанії United Airlines, що летів з Нью-Йорка в Пальма-де-Майорку, повернувся до США через 1,5 години після зльоту. Причиною стала загроза на борту, яку ідентифікували як "вибуховий пристрій".

У суботу ввечері, 30 травня, рейс UA236 вилетів з міжнародного аеропорту Ньюарк Ліберті до Іспанії. Однак невдовзі звичайний трансатлантичний рейс перетворився для пасажирів на борту на нервову подорож, пише профільне видання AirLive.

Бортпровідники за допомогою гучномовців наказали пасажирам вимкнути усі Bluetooth-з'єднання на девайсах. Екіпаж попередив, що якщо бездротовий зв'язок працюватиме, літак буде змушений розвернутися, оскільки зазначена директива щойно надійшла безпосередньо з корпоративної штаб-квартири авіакомпанії у Чикаго.

"Вони повторили інструкцію кілька разів, зрештою видавши останнє "однохвилинне попередження", — розповів один з пасажирів виданню.

Екіпаж, зауважує свідок, інформував, що невідома особа зробила щось із Bluetooth, і це загрожує безпеці польоту.

Незважаючи на попередження, щонайменше два пристрої Bluetooth залишалися активними й пілоти вирішили не ризикувати продовжувати переліт через океан.

Під час польоту на висоті 9,7 км над Атлантичним океаном пілоти оголосили надзвичайну ситуацію та прийняли рішення повернутися назад до Нью-Йорка.

Неймовірно дурний "жарт"

Паніка вщухла та переросла у розчарування, як тільки з'ясувалося справжня природа загрози, інформує видання. Надзвичайна ситуація у повітрі була неймовірно безрозсудним розіграшем.

Виявилося, що один з пасажирів, 16-річний хлопець, налаштував нову назву мережі своєї персональної Bluetooth-колонки, перейменувавши її як BOMB, тобто "Бомба". І оскільки сигнали Bluetooth, які шукають нового підключення, транслюються на усі гаджети поблизу, загрозлива назва з'являлася як на екранах телефонів пасажирів, так і членів екіпажу, миттєво запускаючи стандартний протокол безпеки.

Наземне реагування та перевірка безпеки

Літак приземлився в міжнародному аеропорту Нью-Йорка, де його зустріла велика кількість правоохоронців, включаючи поліцію аеропорту та федеральних агентів.

Пасажирів висадили лише з паспортами та телефонами, посадили в автобуси та возили по злітній смузі приблизно годину, поки співробітники служби безпеки перевіряли салон.

Щоб переконатися, що загрозливий пристрій знову не опинився на борту, всі пасажири мали пройти перевірку безпеки аеропорту вдруге, поки літак та зареєстрований багаж ретельно перевірялися.

Авіакомпанія United Airlines наразі не коментувала випадок. Утім, підлітку загрожує не тільки можливе кримінальне звинувачення, але й довічна заборона на польоти.

