Загадка пропавших тапочек раскрыта: то, что делал пес ночью, никто не ожидал увидеть (фото)

Американка Лейзл обнаружила, что ее тапочки постоянно похищает четвероногий любимец Финч. Женщина установила камеру и увидела, что на самом деле пес породы бигль делает ночью с тапочками.

Женщина обнаружила, что молодой бигль тихонько превратил капец в предмет утешения, пока был дома один. Видео с камеры наблюдения она выложила в Tiktok.

Ролик быстро завирусился в сети, набрав более 2,3 млн просмотров в соцсетях. Лейзл рассказала, что за более чем два года хорошо изучили любознательный характер породы бигль, потому что собаки этой породы имеют особенность нюхать все подряд.

На опубликованном видео видно, что сначала поведение пса выглядело как типичная выходка: он схватил один из ее тапочек и начал носить его по всему дому. Но дальше ситуация приняла трогательный поворот — Финч использовал тапок как подушку.

"Сначала я думала, что он шалит, и что мне придется ругать его через динамик камеры", — признается женщина.

Бигль Финч берет каждую ночь тапочки женщины

Женщина говорит, когда увидела, как собака свернулась рядом с тапочком и уснула, ее сердце растаяло. Лейзл отметила, что раньше Финч тоже брал тапочки во время смены зубов или когда хотел привлечь внимание, но этот момент ощущался совсем иначе.

Она поняла, как сильно собаки скучают по хозяевам во время разлуки, и это заставило ее еще больше ценить Финча. Его поведение убедило Лейзл, что пес до сих пор находится в своей "фазе привязанности".

"Это было таким напоминанием о том, что собаки любят так глубоко и так искренне. Их жизнь — лишь маленькая часть нашей, но для них мы — целый мир", — говорит американка.

Лейзл рассказала, что многие комментаторы в TikTok советовали оставлять для Финча ношеную одежду или подушки на время ночных смен, но поскольку тапочки имеют самый сильный запах, именно к ним пес тянется больше всего. К тому же, добавила она, у Финча уже есть немало любимых предметов — в частности одеяло Лейзл, которое он присвоил и таскает за собой везде.

