Загадка зниклих капців розкрита: те, що робив пес вночі, ніхто не очікував побачити (фото)

Американка Лейзл виявила, що її капці постійно викрадає чотирилапий улюбленець Фінч. Жінка встановила камеру та побачила, що насправді пес породи бігль робить вночі з капцями.

Жінка виявила, що молодий бігль тихенько перетворив капець на предмет розради, поки був вдома сам. Відео з камери спостереження вона виклала в Tiktok.

Ролик швидко завірусився у мережі, набравши понад 2,3 млн переглядів у соцмережах. Лейзл розповіла, що за понад два роки добре вивчили допитливий характер породи бігль, бо собаки цієї породи мають особливість нюхати все підряд.

На опублікованому відео видно, що спочатку поведінка пса виглядала як типова витівка: він схопив один з її капців і почав носити його по всьому будинку. Але далі ситуація набула зворушливого повороту — Фінч використав капець як подушку.

"Спочатку я думала, що він пустує, і що мені доведеться лаяти його через динамік камери", — зізнається жінка.

Бігль Фінч бере щоночі капці жінки Фото: newsweek

Жінка каже, коли побачила, як собака згорнувся поруч із капцем і заснув, її серце розтануло. Лейзл зазначила, що раніше Фінч теж брав капціпід час зміни зубів або коли хотів привернути увагу, але цей момент відчувався зовсім інакше.

Вона зрозуміла, як сильно собаки сумують за господарями під час розлуки, і це змусило її ще дужче цінувати Фінча. Його поведінка переконала Лейзл, що пес досі перебуває у своїй "фазі прив'язаності".

"Це було таким нагадуванням про те, що собаки люблять так глибоко і так щиро. Їхнє життя — лише маленька частина нашого, але для них ми — цілий світ", — говорить американка.

Лейзл розповіла, що багато коментаторів у TikTok радили залишати для Фінча ношений одяг або подушки на час нічних змін, але оскільки капці мають найсильніший запах, саме до них пес тягнеться найбільше. До того ж, додала вона, у Фінча вже є чимало улюблених предметів — зокрема ковдра Лейзл, яку він привласнив і тягає за собою скрізь.

