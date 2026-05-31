Самый длинный тур на поезде в мире: три недели в пути и маршрут, который пересекает целый континент

Запуск нового железнодорожного маршрута между Лаосом и Китаем установил ранее невозможный рекорд. Теперь можно проехать по всей Евразии от Португалии до Сингапура исключительно на поезде.

Общая длина маршрута составляет более 18 600 километров, и это официально самое длинное железнодорожное путешествие в мире. Об этом сообщает The Daily Express.

Маршрут охватывает 13 стран и обслуживается несколькими различными железнодорожными компаниями. Из португальского городка Лагос поезд следует в Лиссабон, затем в Испанию, а далее — через Францию, ФРГ, Чехию, Польшу, РФ, Китай, Вьетнам и Таиланд вплоть до Сингапура.

Самый длинный участок маршрута — маршрут от Парижа до Москвы — занимает 40 часов без остановки. В целом маршрут имеет 11 остановок, а все путешествие занимает 21 полный день.

Для прохождения полного маршрута понадобится оформить семь отдельных виз. Общая стоимость билетов составляет около 1006 фунтов (почти 60 тысяч гривен), а именно сколько стоит авиабилет на прямой рейс из Португалии в Сингапур.

На некоторых участках железнодорожное сообщение прерывается и пассажирам приходится пересаживаться на автобус. Это касается отрезков между Вьетнамом и Камбоджей, а также между Малайзией и Сингапуром.

Весь маршрут стал возможным благодаря новой железной дороге между Лаосом и Китаем, которая соединила последний разрыв в маршруте. Ожидается, что новый маршрут также существенно оживит экономику Лаоса благодаря увеличению пассажирского и грузового потока из Китая.

До появления этого маршрута самым длинным железнодорожным путешествием считался маршрут из Лондона в Сингапур. Теперь этот рекорд официально побит, как резюмируют журналисты.

