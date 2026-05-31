Найдовший тур потягом у світі: три тижні в дорозі і маршрут, який перетинає цілий континент

Запуск нового залізничного маршруту між Лаосом і Китаєм встановив раніше неможливий рекорд. Тепер можна проїхати всією Євразією від Португалії до Сингапуру виключно потягом.

Загальна довжина маршруту становить понад 18 600 кілометрів, і це офіційно найдовша залізнична подорож у світі. Про це повідомляє The Daily Express.

Маршрут охоплює 13 країн і обслуговується кількома різними залізничними компаніями. З португальського містечка Лагос потяг прямує до Лісабона, потім до Іспанії, а далі — через Францію, ФРН, Чехію, Польщу, РФ, Китай, В'єтнам і Таїланд аж до Сінгапура.

Найдовша ділянка маршруту — маршрут від Парижа до Москви — займає 40 годин без зупинки. Загалом маршрут має 11 зупинок, а вся подорож займає 21 повний день.

Для проходження повного маршруту знадобиться оформити сім окремих віз. Загальна вартість квитків становить близько 1006 фунтів (майже 60 тисяч гривень), а саме скільки коштує авіаквиток на прямий рейс із Португалії до Сінгапуру.

На деяких ділянках залізничне сполучення переривається і пасажирам доводиться пересідати на автобус. Це стосується відрізків між В'єтнамом і Камбоджею, а також між Малайзією і Сінгапуром.

Весь маршрут став можливим завдяки новій залізниці між Лаосом і Китаєм, яка з'єднала останній розрив у маршруті. Очікується, що новий маршрут також суттєво пожвавить економіку Лаосу завдяки збільшенню пасажирського і вантажного потоку з Китаю.

До появи цього маршруту найдовшою залізничною подорожжю вважався маршрут із Лондона до Сінгапуру. Тепер цей рекорд офіційно побитий, як резюмують журналісти.

