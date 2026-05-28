Тато-одинак подорожує 10 разів на рік за копійки: як йому це вдається

Чоловік влаштував собі незабутню одноденну подорож до сонячної Португалії на свій день народження, витративши на все лише 66 фунтів стерлінгів (приблизно 3800 грн). За словами 41-річного батька, такий соло-відпочинок виявився навіть дешевшим за один день у Лондоні, але допоміг йому повністю перезавантажитися від обов'язків.

41-річний Александр Сікора з графства Суррей виховує двох дітей (17 та 20 років), але регулярно влаштовує собі швидкі соло-подорожі. На свій день народження він обрав португальське місто Фару, спіймавши квитки в обидва боки від Wizzair всього за £39 (приблизно 2200 грн), пише The Sun.

Щоб максимально заощадити, Александр прокинувся о 3:30 ранку, взяв із дому домашні сендвічі та воду. Приземлившись у сонячному Фару замість дощової Британії, він пішки дійшов до узбережжя, а потім за £2.50 (приблизно 150 грн) доїхав автобусом до центру, де оглянув старовинний собор.

Головною фішкою поїздки став святковий обід: за два традиційні тістечка паштел-де-ната, великий мигдальний круасан і лате чоловік віддав лише £6.20 (приблизно 370 грн). Він привіз із дому свічку, встромив її в круасан прямо на пляжі й загадав бажання.

Загалом Александр провів у Португалії 10 годин. Його літак вилетів увечері, і вже о 2 годині ночі тато спав у власному ліжку.

"За останній рік я здійснив понад 10 таких одноденних поїздок, зокрема до Монако та Малаги, — ділиться Александр. — Переліт коштує менше ніж £40 — це дешевше, ніж з’їздити до Лондона. Оскільки я їду лише на день, це не шкодить моїй родині, але дозволяє очистити думки. Життя у нас одне".

