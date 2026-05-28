Папа-одиночка путешествует 10 раз в год за копейки: как ему это удается

Мужчина устроил себе незабываемое однодневное путешествие в солнечную Португалию на свой день рождения, потратив на все всего 66 фунтов стерлингов (примерно 3800 грн). По словам 41-летнего отца, такой соло-отдых оказался даже дешевле одного дня в Лондоне, но помог ему полностью перезагрузиться от обязанностей.

41-летний Александр Сикора из графства Суррей воспитывает двоих детей (17 и 20 лет), но регулярно устраивает себе быстрые соло-путешествия. На свой день рождения он выбрал португальский город Фару, поймав билеты в обе стороны от Wizzair всего за £39 (примерно 2200 грн), пишет The Sun.

Чтобы максимально сэкономить, Александр проснулся в 3:30 утра, взял из дома домашние сэндвичи и воду. Приземлившись в солнечном Фару вместо дождливой Британии, он пешком дошел до побережья, а затем за £2.50 (примерно 150 грн) доехал на автобусе до центра, где осмотрел старинный собор.

Главной фишкой поездки стал праздничный обед: за два традиционных пирожных паштел-де-ната, большой миндальный круассан и латте мужчина отдал всего £6.20 (примерно 370 грн). Он привез из дома свечу, воткнул ее в круассан прямо на пляже и загадал желание.

В целом Александр провел в Португалии 10 часов. Его самолет вылетел вечером, и уже в 2 часа ночи папа спал в собственной постели.

"За последний год я совершил более 10 таких однодневных поездок, в частности в Монако и Малагу, — делится Александр. — Перелет стоит менее £40 — это дешевле, чем съездить в Лондон. Поскольку я еду только на день, это не вредит моей семье, но позволяет очистить мысли. Жизнь у нас одна".

