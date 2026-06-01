Туристка судилась с итальянским отелем из-за воды из-под крана: что произошло

Туристка из Италии подала в суд на один из престижных отелей страны, который отказался подавать ей воду из-под крана и вместо этого предоставлял воду в бутылках.

Женщина в суде ссылалась на эмоциональный и финансовый ущерб от действий отеля, пишет Рeople.

Администрация заведения утверждала, что его политика соответствует нормам высококлассных заведений, которые подают за столиками только воду в герметичных бутылках.

Туристка взамен объясняла, что неоднократно просила воду из-под крана, даже предлагая за нее заплатить. Однако, когда она каждый вечер приходила на ужин, на столе уже стояла бутылка минеральной воды объемом 0,75 литра. Каждая такая бутылка, по ее словам, стоила 7 евро.

Женщина остановилась в этом отеле во время новогодних праздников. она утверждала, что "вода — это природный ресурс и универсальное право человека".

Однако высший суд Италии принял решение в пользу отеля, заявив, что заведения не обязаны обеспечивать водопроводную воду.

