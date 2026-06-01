Туристка судилась з італійським готелем через воду з-під крана: що сталось

Туристка з Італії подала до суду на один з престижних готелів країни, який відмовився подавати їй воду з-під крана та натомість надавав воду у пляшках.

Жінка в суді посилалась на емоційну та фінансову шкоду від дій готелю, пише Рeople.

Адміністрація закладу стверджувала, що його політика відповідає нормам висококласних закладів, які подають за столиками лише воду в герметичних пляшках.

Туристка натомість пояснювала, що неодноразово просила воду з-під крана, навіть пропонуючи за неї заплатити. Однак, коли вона щовечора приходила на вечерю, на столі вже стояла пляшка мінеральної води об’ємом 0,75 літра. Кожна така пляшка, за її словами, коштувала 7 євро.

Жінка зупинилась в цьому готелі під час новорічних свят. вона стверджувала, що "вода — це природний ресурс і універсальне право людини".

Проте найвищий суд Італії ухвалив рішення на користь готелю, заявивши, що заклади не зобов’язані забезпечувати водопровідну воду.

