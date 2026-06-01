Сокровищница для самых богатых: в Альпах строят мегахранилище в пещере

Швейцарские Альпы уже несколько лет служат местом хранения предметов роскоши. Но сейчас возле перевала Брюниг строят самое надежное место на свете, по крайней мере так уверяет его создатель.

Компания Brünig Mega Safe AG и ее глава Томас Гассер буквально строят пещеру с сокровищами, которая будет выглядеть, как локация из фильмов про Джеймса Бонда, пишет NZZ.

"Здесь будет расположен второй контрольно-пропускной пункт. Здесь будут досматриваться грузовики и автомобили, которые наши клиенты используют для доставки ценностей", – объясняет Гассер, показывая журналистам свой объект повышенной безопасности, затмевающий голливудские фантазии.

Первые сокровища хранилище примет в 2028 году. Помимо драгоценных металлов, коллекций произведений искусства или классических автомобилей, эта специальная инфраструктура будет служить для защиты данных, обеспечения долгосрочного архивирования ценных предметов и защиты конфиденциальной информации. При этом бизнесмен уверяет, что в его пещерах не будет оружия и наркотиков. Один из клиентов, например, хочет пещеру для того, чтобы спрятать там свою коллекцию вина из 400 000 бутылок.

"Покупатели сейфов сами решат, какие технические меры они хотят использовать для обеспечения безопасности внутренней части хранилища", — говорит Гассер, чья компания позаботится обо всем остальном: о контроле доступа, эксплуатации и техническом обслуживании.

Хранение ценностей в недрах швейцарских Альп – это не новая идея. На протяжении десятилетий специализированные компании использовали Швейцарский Альпийский Редут в качестве крепости для хранения активов. Сочетание массивных скальных пород, политической стабильности и крайней конфиденциальности создало соответствующий рынок. Несколько компаний предлагают независимые от банков сейфы и хранилища в бывших военных бункерах Альпийского Редута или управляют там подземными центрами обработки данных. Однако эти объекты не предназначены для гражданского использования.

Компания Гассера строит пещерные сейфы для самых богатых клиентов. Цены на аренду подземных хранилищ начинаются от 775 000 швейцарских франков за полезную площадь в 75 квадратных метров. 210 квадратных метров доступны по цене чуть менее 1,5 миллиона швейцарских франков. Возможны и более крупные помещения. Доставка грузов также возможна вертолетом, так как на территории компании есть посадочная площадка.

Любой, кто вкладывает такие деньги, естественно, требует юридической защиты.

"Наше уникальное торговое предложение заключается в том, что сейфы наших клиентов обеспечены юридически защищенными правами собственности", — говорит Гассер. Покупатели приобретают не рискованный финансовый продукт, а реальное право, зарегистрированное в земельном реестре, под землей в Лунгерне. Компания получила права на строительство пещерных хранилищ 99 лет назад и в силу того, что ситуация в мире нестабильна, подземные бункеры, как для жизни, так и для хранения активов пользуются большой популярностью.

"Мы непосредственно ощущаем последствия глобальных кризисов. Спрос на надежную и всесторонне защищенную инфраструктуру безопасности значительно возрос после недавней геополитической эскалации на Ближнем Востоке", — отмечает Гассер. Например, для клиентов важно, чтобы объект был защищен и от дронов. Так что у пещеры сокровищ будет также и РЕБ, чтобы отгонять непрошеных посетителей, которые попытаются подобраться с воздуха.

Впрочем, кроме пещер сокровищ Гассер также построил под землей 300-метровый тир, ресторан Cantina Caverna на сотню посетителей и учебный центр Международной пожарной академии. Однако не все планы увенчались успехом. Например, строительство подземного золотоперерабатывающего завода провалилось.

