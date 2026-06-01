Скарбниця для найбагатших: в Альпах будують мегасховище в печері

Швейцарські Альпи вже кілька років слугують місцем зберігання предметів розкоші. Але зараз біля перевалу Брюніг будують найнадійніше місце на світі, принаймні так запевняє його творець.

Компанія Brünig Mega Safe AG та її голова Томас Гассер буквально будують печеру зі скарбами, яка матиме вигляд, як локація з фільмів про Джеймса Бонда, пише NZZ.

"Тут буде розташований другий контрольно-пропускний пункт. Тут оглядатимуть вантажівки та автомобілі, які наші клієнти використовують для доставки цінностей", — пояснює Гассер, показуючи журналістам свій об'єкт підвищеної безпеки, що затьмарює голлівудські фантазії.

У підземне сховище можна буде потрапити тільки через один пункт пропуску Фото: Соцсети

Перші скарби сховище прийме 2028 року. Крім дорогоцінних металів, колекцій творів мистецтва або класичних автомобілів, ця спеціальна інфраструктура слугуватиме для захисту даних, забезпечення довгострокового архівування цінних предметів і захисту конфіденційної інформації. При цьому бізнесмен запевняє, що в його печерах не буде зброї та наркотиків. Один із клієнтів, наприклад, хоче печеру для того, щоб заховати там свою колекцію вина з 400 000 пляшок.

"Покупці сейфів самі вирішать, які технічні заходи вони хочуть використовувати для забезпечення безпеки внутрішньої частини сховища", — каже Гассер, чия компанія подбає про все інше: про контроль доступу, експлуатацію та технічне обслуговування.

У Швейцарії будуть печери зі скарбами Фото: Соцсети

Зберігання цінностей у надрах швейцарських Альп — це не нова ідея. Протягом десятиліть спеціалізовані компанії використовували Швейцарський Альпійський Редут як фортецю для зберігання активів. Поєднання масивних скельних порід, політичної стабільності та крайньої конфіденційності створило відповідний ринок. Кілька компаній пропонують незалежні від банків сейфи і сховища в колишніх військових бункерах Альпійського Редута або керують там підземними центрами обробки даних. Однак ці об'єкти не призначені для цивільного використання.

Компанія Гассера будує печерні сейфи для найбагатших клієнтів. Ціни на оренду підземних сховищ починаються від 775 000 швейцарських франків за корисну площу в 75 квадратних метрів. 210 квадратних метрів доступні за ціною трохи менше 1,5 мільйона швейцарських франків. Можливі й більші приміщення. Доставлення вантажів також можливе вертольотом, оскільки на території компанії є посадковий майданчик.

Той, хто вкладає такі гроші, природно, потребує юридичного захисту.

"Наша унікальна торгова пропозиція полягає в тому, що сейфи наших клієнтів забезпечені юридично захищеними правами власності", — каже Гассер. Покупці купують не ризикований фінансовий продукт, а реальне право, зареєстроване в земельному реєстрі, під землею в Лунгерні. Компанія отримала права на будівництво печерних сховищ 99 років тому і з огляду на те, що ситуація у світі нестабільна, підземні бункери, як для життя, так і для зберігання активів, користуються великою популярністю.

Печери зі скарбами будують в Альпах Фото: Соцсети

"Ми безпосередньо відчуваємо наслідки глобальних криз. Попит на надійну і всебічно захищену інфраструктуру безпеки значно зріс після нещодавньої геополітичної ескалації на Близькому Сході", — зазначає Гассер. Наприклад, для клієнтів важливо, щоб об'єкт був захищений і від дронів. Тож у печери скарбів буде також і РЕБ, щоб відганяти непрошених відвідувачів, які спробують підібратися з повітря.

Утім, окрім печер скарбів Гассер також побудував під землею 300-метровий тир, ресторан Cantina Caverna на сотню відвідувачів і навчальний центр Міжнародної пожежної академії. Однак не всі плани увінчалися успіхом. Наприклад, будівництво підземного золотопереробного заводу провалилося.

