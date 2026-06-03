В Испании обнаружили затонувшее судно с контрабандой: находка изменила представление ученых об Атлантике

В Кадисском заливе были обнаружены остатки судна, которое примерно датировано XVII веком. Благодаря этому открытию ученые сделали новые выводы относительно понимания контрабанды и морской торговли в Атлантическом океане того времени.

Судно было обнаружено во время дноуглубительных работ, которые проводились для расширения порта Кадис. Об этом пишет издание Heritage Daily.

Всего на судне было обнаружено 27 старых пушек и 18 серебряных слитков. Благодаря столь весомому грузу находку уже назвали одной из важнейших подводных находок последних лет.

Пока исследователи не установили, что именно за корабль был обнаружен. В то же время они узнали, что он был построен в иберо-атлантических традициях и эксплуатировался на службе во Франции в течение второй половины XVII века.

Груз, который обнаружили на судне, вероятно, происходил из Швеции и был приобретен через голландских посредников. Это еще больше проливает свет на тогдашнюю торговлю в Европе.

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Всего там представлено пять различных калибров пушек, которые были сделаны в третьей четверти XVII века. В то же время часть из них была существенно повреждена, а некоторые не имели дул или цапф — боковых креплений, за которые пушки крепились к лафетам. Сами деревянные лафеты не сохранились.

По одной из версий повреждения могли произойти во время боя, что могло привести к затоплению судна. По другой — часть пушек могла быть выведена из эксплуатации ранее, а на корабле служила балластом.

При этом археологи отмечают, что из-за работ по углублению дна судно могло сместиться с первоначального места затопления.

Водолазы также нашли 18 серебряных слитков общим весом примерно 500 кг. На одном из них указана дата — 1667 год. Это важный ориентир для ученых чтобы не только установить дату появления груза, но и выявить место затопления корабля.

В то же время исследователи предполагают, что серебро было частью незаконной контрабандной операции, ведь в те времена власти Испании жестко контролировали поступление драгоценных металлов из Америки. Это привело к распространению явления контрабанды и появлению неофициальных торговых путей, которые обходили королевское налогообложение и надзор. По словам исследователей, это открытие подтверждает мысль о том, что иностранные корабли часто участвовали в скрытых коммерческих сетях, действовавших вне контроля Испании.

Сочетание серебра и оружия, по мнению исследователей, демонстрирует нестабильный характер торговли в Атлантике того времени.

По мнению исследователей, открытие может существенно улучшить понимание морских связей между Испанией, Францией, Швецией и Нидерландами во время расцвета атлантической торговли.

Это также может предоставить новые доказательства о контрабанде серебра и маршрутах, которые использовали европейские суда. Сейчас исследователи продолжают обрабатывать найденные артефакты и остатки судна, чтобы понять, что именно за корабль это был и при каких условиях он затонул.

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