В сердце Таллинна нашли затонувший корабль: почему он оказался в 800 метрах от воды (фото)

Во время строительных работ вблизи старой гавани в Таллинне, Эстония, рабочие обнаружили средневековое торговое судно. То, что началось как обычные работы по укладке фундамента, превратилось в одну из важнейших морских находок в Северной Европе.

После обнаружения конструкции археологи быстро остановили проект и начали исследовать останки, скрытые под влажным песком. Раскопки обнаружили большое торговое судно, которое позже назвали когом "Лутси 8", пишет Фокус.

Специалисты измерили корабль: его длина составляет примерно 24,5 метра, а ширина — 8,6 метра. Состояние судна удивило исследователей. Сохранились большие участки корпуса, а также много артефактов, связанных с жизнью на море. Поскольку корабль был чрезвычайно хрупким, эксперты извлекли его четырьмя отдельными частями, прежде чем перевезти в Эстонский морской музей для консервации и научного исследования.

Один предмет с затонувшего корабля привлек особое внимание историков и морских экспертов. Археологи обнаружили навигационный компас, который, как считается, является старейшим сохранившимся образцом такого типа в Европе. Отчеты из Эстонии свидетельствуют, что компас все еще работал через столетие после того, как корабль затонул вблизи Таллинна.

В средневековый период моряки, пересекавшие воды Балтийского моря, полагались на береговые линии, память, звезды и переменчивые погодные условия. Наличие на борту компаса свидетельствует о том, что купцы все больше полагались на технические средства, чтобы безопасно перевозить грузы по сложным водам.

Местонахождение затонувшего корабля также показало, насколько изменилось побережье Таллинна со временем. Сегодня эта территория является частью оживленного городского района, но в средневековье она располагалась вблизи мелководных прибрежных вод, недалеко от дельты реки Харяпеа.

Исследователи считают, что средневековый порт когда-то стоял примерно в 800 метрах к северо-западу от места затонувшего корабля. В течение нескольких веков береговая линия медленно менялась, поскольку проекты мелиорации покрывали болотистую землю грунтом и строительными материалами.

Позже эту территорию заняли склады, железнодорожные пути и парковочные площадки, тогда как корабль оставался похороненным под морскими отложениями. Этот слой влажного грунта защитил древесину и многие артефакты от значительного разложения.

В затонувшем корабле было не только морское снаряжение. Археологи обнаружили инструменты, оружие, кожаную обувь и даже останки двух крыс, застрявших в разлитой смоле. Несколько пар обуви имели следы многократного ремонта, что свидетельствует о том, что экипаж длительное время работал на борту судна.

Разбросанное состояние предметов свидетельствует о том, что корабль был покинут в спешке. Исследователи предполагают, что экипаж, возможно, покинул судно во время чрезвычайной ситуации вблизи берега, оставив личные вещи.

Позже научное исследование помогло определить возраст судна с необычной точностью. Исследователи изучили 97 образцов древесины, взятых из обшивок корпуса, балок, шпангоутов и армирующих элементов. Ученым удалось установить возраст 87 образцов с затонувшего судна.

Анализ показал, что многие дубы, использованные для основной конструкции, были срублены зимой 1370-71 и 1371-72 годов. Дополнительные секции, вероятно, происходили из деревьев, срубленных зимой 1373-74 годов. Вместо того, чтобы дать судну приблизительную средневековую дату, исследование сузило время строительства до начала 1370-х годов почти с точностью до года.

Доказательства также свидетельствуют о том, что корабль претерпел очень незначительные ремонтные работы перед затоплением. Археологи обнаружили лишь мелкие работы по техническому обслуживанию, в частности ремонт трещин в корпусе. Это открытие повысило вероятность того, что судно было еще относительно новым, когда затонуло вблизи Таллинна.

Сама древесина раскрыла информацию о торговых связях в Балтийском регионе. Согласно исследованию, многие дубы, использованные в строительстве, вероятно, происходили из прибрежной Литвы, тогда как другие источники древесины могли происходить из соседних балтийских регионов и Эстонии.

Таким образом, судно отражало ту же торговую сеть, по которой оно когда-то путешествовало. Древесину, вероятно, вырубали в одном регионе, транспортировали через Балтийское море и обрабатывали корабельные мастера, работавшие вблизи Таллинна.

Исследователи классифицировали судно как ког — тип судов, тесно связанных с грузовой торговлей в Северной Европе. Однако судно "Лутси 8" также имеет конструктивные детали, отличающиеся от некоторых традиционных описаний когов. Историки объяснили, что средневековое судостроение не было унифицированным. Судостроители корректировали конструкции на основе доступной древесины, местных знаний и практических потребностей.

Одной из самых необычных находок стали бледные полосы, известные как лунные кольца, обнаруженные внутри нескольких дубовых досок. Эти следы образовывались, когда деревья во время роста подвергались повреждениям от мороза, сломанных веток или экологического стресса. Двадцать один из датированных образцов содержал лунные кольца, что является удивительно высокой цифрой по сравнению с аналогичными исследованиями в других регионах.

Средневековые строители, кажется, были осведомлены о слабых местах древесины. В участках, где появлялись лунные кольца, корабельные мастера добавляли длинные армирующие доски внутри корпуса, чтобы укрепить судно. Эта деталь демонстрирует практические навыки средневековых мастеров, которые понимали, как ведет себя поврежденная древесина, и адаптировали свои методы строительства, чтобы уменьшить риск на море.

Археологи также подтвердили, что поблизости, под Таллинном, до сих пор лежит похороненный еще один, более древний затонувший корабль. Исследователи намеренно оставили второй корабль под землей, поскольку окружающий грунт защищает его от повреждений.

Обломки корабля сохранили свидетельства о торговле в Балтийском регионе, мореплавании и повседневной жизни в XIV веке. То, что началось как проект строительства, стало одной из самых ценных находок морской археологии в Европе.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Эстонский морской музей.