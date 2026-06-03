В Іспанії виявили затонуле судно з контрабандою: знахідка змінила уявлення вчених про Атлантику

В Кадісській затоці було виявлено залишки судна, яке приблизно датоване XVII століттям. Завдяки цьому відкриттю вчені зробили нові висновки щодо розуміння контрабанди та морської торгівлі в Атлантичному океані того часу.

Судно було виявлено під час днопоглиблювальних робіт, які проводилися задля розширення порту Кадіс. Про це пише видання Heritage Daily.

Загалом на судні було виявлено 27 старих гармат та 18 срібних злитків. Завдяки настільки вагомому грузу знахідку вже назвали однією з найважливіших підводних знахідок останніх років.

Наразі дослідники не встановили, що саме за корабель було виявлено. Водночас вони дізналися, що він був побудований в іберо-атлантичних традиціях і експлуатувався на службі у Франції протягом другої половини XVII століття.

Вантаж, який виявили на судні, імовірно, походив зі Швеції та був придбаний через голландських посередників. Це ще більше проливає світла на тогочасну торгівлю у Європі.

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Загалом там представлено п'ять різних калібрів гармат, які були зроблені у третій чверті XVII століття. Водночас частина з них була суттєво пошкоджена, а деякі не мали дул або цапф — бічних кріплень, за які гармати кріпилися до лафетів. Самі дерев'яні лафети не збереглися.

За однією з версій пошкодження могли статися під час бою, що могло призвести до затоплення судна. За іншою — частина гармат могла бути виведена з експлуатації раніше, а на кораблі слугувала баластом.

При цьому археологи наголошують, що через роботи з поглиблення дна судно могло зміститися з початкового місця затоплення.

Водолази також знайшли 18 срібних злитків загальною вагою приблизно 500 кг. На одному з них вказана дата — 1667 рік. Це важливий орієнтир для вчених аби не тільки встановити дату появи вантажу, але й виявити місце затоплення корабля.

Водночас дослідники припускають, що срібло було частиною незаконної контрабандної операції, адже в ті часи влада Іспанії жорстко контролювала надходження дорогоцінних металів з Америки. Це призвело до поширення явища контрабанди та появи неофіційних торговельних шляхів, що обходили королівське оподаткування та нагляд. За словами дослідників, це відкриття підтверджує думку про те, що іноземні кораблі часто брали участь у прихованих комерційних мережах, що діяли поза контролем Іспанії.

Поєднання срібла та зброї, на думку дослідників, демонструє нестабільний характер торгівлі в Атлантиці того часу.

На думку дослідників, відкриття може суттєво покращити розуміння морських зв'язків між Іспанією, Францією, Швецією та Нідерландами під час розквіту атлантичної торгівлі.

Це також може надати нові докази про контрабанду срібла та маршрути, які використовували європейські судна. Наразі дослідники продовжують опрацьовувати знайдені артефакти та залишки судна, аби зрозуміти, що саме за корабель це був та за яких умов він затонув.

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