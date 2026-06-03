Боец ММА успокоил пассажира, который пытался выйти из самолета во время полета

Смелые пассажиры и экипаж Frontier Airlines задержали мужчину, который пытался открыть аварийную дверь и ворваться в кабину пилота во время полета. Бывший боец смешанных боевых искусств, который оказался на борту, успокаивал хулигана впервые в жизни.

Во время рейса 3345 авиакомпании Frontier Airlines на прошлой неделе, который следовал из пуэрто-риканского аэропорта Сан-Хуан в Чикаго, члены экипажа сообщили о "неудобствах", возникших на борту по вине одного из пассажиров. Об этом информирует издание New York Post.

Один из пассажиров, как сообщается, проигнорировал просьбу бортпроводников сесть на место, пытаясь открыть аварийные двери во время полета на высоте 11 км, говоря, что хочет выйти. Когда же открыть дверь ему не удалось, мужчина бросился к передней части самолета и попытался попасть в кабину пилота.

Стюард, который на тот момент не был на службе, вызвался посидеть рядом с мужчиной, успокаивая последнего, но тот пытался выхватить его сумку и задушить ремнем.

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Бывший профессиональный боец ММА, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и продавец медицинского оборудования Джон Лонгуд отдыхал в соседнем ряду, когда на борту возникла потасовка. Спортсмен скрутил хулигана, связал ему руки и остался охранять, пока самолет, изменив курс, направлялся в Майами.

Хулиган на борту самолета Фото: скриншот

Мужчина был сильно пьян, впоследствии рассказал смельчак CBS News и признался, что случай в самолете стал первым в жизни, когда он использовал свои навыки бойца вне ринга.

"Это было похоже на то, как держать ребенка, который устраивает истерику", — поделился Лонгуд своим опытом.

Джон Лонгуд вместе с другими пассажирами связывает нарушителя правил Фото: скриншот

Когда самолет, который экстренно направили в Майами, приземлился в аэропорту, полиция взошла на борт и арестовала 51-летнего Хуана Рейеса.

Ему предъявили обвинение в избиении. В то же время хулигану также могут грозить штрафы от Федерального управления гражданской авиации США на сумму более 40 000 долларов, то есть более 1,7 млн гривен.

Рейс продолжил свой путь в Чикаго через несколько часов после задержки.

Напомним, самолет Boeing 767 компании United Airlines, летевший из Нью-Йорка в Пальма-де-Майорку, вернулся в США через 1,5 часа после взлета. Причиной стала блютуз-колонка на борту, которую идентифицировали как "взрывное устройство".

Также Фокус писал, что пассажиры устроили ожесточенную драку на борту британского самолета. Мужчины получили "пожизненный запрет" на авиаполеты от компании Jet2.