Боєць ММА вгамував пасажира, який намагався вийти з літака під час польоту

Сміливі пасажири та екіпаж Frontier Airlines затримали чоловіка, який намагався відчинити аварійні двері та вдертися до кабіни пілота під час польоту. Колишній боєць змішаних бойових мистецтв, який опинився на борту, заспокоював хулігана вперше у житті.

Під час рейсу 3345 авіакомпанії Frontier Airlines минулого тижня, який прямував із пуерто-риканського аеропорту Сан-Хуан до Чикаго, члени екіпажу повідомили про "незручності", які виникли на борту з вини одного з пасажирів. Про це інформує видання New York Post.

Один з пасажирів, як повідомляється, проігнорував прохання бортпровідників сісти на місце, намагаючись відкрити аварійні двері під час польоту на висоті 11 км, кажучи, що хоче вийти. Коли ж відкрити двері йому не вдалося, чоловік кинувся до передньої частини літака та спробував потрапити до кабіни пілота.

Стюард, який на той момент не був на службі, зголосився посидіти поряд із чоловіком, заспокоюючи останнього, але той намагався вихопити його сумку та задушити ременем.

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Колишній професійний боєць ММА, володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу та продавець медичного обладнання Джон Лонгуд відпочивав у сусідньому ряду, коли на борту виникла халепа. Спортсмен скрутив хулігана, зв'язав йому руки та залишився охороняти, поки літак зміненим курсом прямував до Маямі.

Хуліган на борту літака Фото: скріншот

Чоловік був сильно п'яний, згодом розповів сміливець CBS News та зізнався, що випадок у літаку став першим у житті, коли він використав свої навички бійця поза рингом.

"Це було схоже на те, як тримати дитину, яка влаштовує істерику", – поділився Лонгуд своїм досвідом.

Джон Лонгуд разом з іншими пасажирами зв'язує порушника правил Фото: скріншот

Коли літак, який екстрено спрямували у Маямі, приземлився у аеропорту, поліція зійшла на борт та заарештувала 51-річного Хуана Рейеса.

Йому висунули звинувачення у побитті. Водночас хулігану також можуть загрожувати штрафи від Федерального управління цивільної авіації США на суму понад 40 000 доларів, тобто понад 1,7 млн гривень.

Рейс продовжив свій шлях до Чикаго через кілька годин після затримки.

Нагадаємо, літак Boeing 767 компанії United Airlines, що летів з Нью-Йорка в Пальма-де-Майорку, повернувся до США через 1,5 години після зльоту. Причиною стала блютуз-колонка на борту, яку ідентифікували як "вибуховий пристрій".

Також Фокус писав, що пасажири влаштували запеклу бійку на борту британського літака. Чоловіки отримали "довічну заборону" на авіапольоти від компанії Jet2.