Владельцы котов не могут поверить: вот почему пушистый каждую ночь спит у вас в ногах

Коты, которые каждую ночь спят в ногах своих хозяев, часто делают это из-за доверия, чувства безопасности и желания оставаться рядом с человеком. Такое поведение объяснили специалисты по поведению животных.

Об этом сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на видео в TikTok, опубликованное аккаунтом @cats.psy.

Автор ролика отметил, что многие люди считают такое место для сна просто удобным и теплым, однако причина может быть глубже.

"Большинство людей думает, что это только потому, что там комфортно или тепло, но настоящая причина гораздо милее", — говорится в видео.

По словам автора, кот в таком положении чувствует себя одновременно защищенным и бдительным.

"Они могут видеть дверь, оставаться настороже в отношении любых звуков и при этом быть рядом с вами.

"Это их способ сказать: "Я слежу за тобой, пока ты спишь"", — пояснил он.

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Сертифицированный консультант по поведению кошек Кейт Лусе подтвердила, что чувство безопасности является одной из главных причин такой привычки. Несмотря на то, что кошки являются искусными охотниками, в дикой природе они также могут становиться добычей, поэтому инстинктивно выбирают места для сна, которые позволяют контролировать окружающее пространство.

Конец кровати часто дает котам хороший обзор комнаты и дверей. Это позволяет им расслабиться, но в то же время быть готовыми отреагировать, если что-то привлечет их внимание.

Ветеринарка Николь Саважо также отметила, что сон в ногах обеспечивает баланс между близостью и личным пространством. Некоторые кошки любят лежать на груди или возле головы хозяина, но для других такая близость может быть слишком интенсивной. У ног они могут оставаться рядом с человеком, которому доверяют, не испытывая дискомфорта.

Эксперты также обратили внимание на роль температуры и запаха. Ноги человека часто дают достаточно тепла для комфортного сна, а запах хозяина создает для животного ощущение покоя и безопасности.

Публикация вызвала активное обсуждение среди владельцев кошек. Один из пользователей написал, что его любимцы научились замечать ухудшение состояния здоровья хозяина и могут разбудить членов семьи, если что-то случается. Другие рассказали, что их коты спят не только у ног, но и у головы, спины или даже по всей кровати.

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