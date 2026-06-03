Владельцы котов не могут поверить: вот почему пушистый каждую ночь спит у вас в ногах
Коты, которые каждую ночь спят в ногах своих хозяев, часто делают это из-за доверия, чувства безопасности и желания оставаться рядом с человеком. Такое поведение объяснили специалисты по поведению животных.
Об этом сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на видео в TikTok, опубликованное аккаунтом @cats.psy.
Автор ролика отметил, что многие люди считают такое место для сна просто удобным и теплым, однако причина может быть глубже.
"Большинство людей думает, что это только потому, что там комфортно или тепло, но настоящая причина гораздо милее", — говорится в видео.
По словам автора, кот в таком положении чувствует себя одновременно защищенным и бдительным.
"Они могут видеть дверь, оставаться настороже в отношении любых звуков и при этом быть рядом с вами.
"Это их способ сказать: "Я слежу за тобой, пока ты спишь"", — пояснил он.
Сертифицированный консультант по поведению кошек Кейт Лусе подтвердила, что чувство безопасности является одной из главных причин такой привычки. Несмотря на то, что кошки являются искусными охотниками, в дикой природе они также могут становиться добычей, поэтому инстинктивно выбирают места для сна, которые позволяют контролировать окружающее пространство.
Конец кровати часто дает котам хороший обзор комнаты и дверей. Это позволяет им расслабиться, но в то же время быть готовыми отреагировать, если что-то привлечет их внимание.
Ветеринарка Николь Саважо также отметила, что сон в ногах обеспечивает баланс между близостью и личным пространством. Некоторые кошки любят лежать на груди или возле головы хозяина, но для других такая близость может быть слишком интенсивной. У ног они могут оставаться рядом с человеком, которому доверяют, не испытывая дискомфорта.
Эксперты также обратили внимание на роль температуры и запаха. Ноги человека часто дают достаточно тепла для комфортного сна, а запах хозяина создает для животного ощущение покоя и безопасности.
Публикация вызвала активное обсуждение среди владельцев кошек. Один из пользователей написал, что его любимцы научились замечать ухудшение состояния здоровья хозяина и могут разбудить членов семьи, если что-то случается. Другие рассказали, что их коты спят не только у ног, но и у головы, спины или даже по всей кровати.
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