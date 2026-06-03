Власники котів не можуть повірити: ось чому пухнастий щоночі спить у вас в ногах

Коти, які щоночі сплять у ногах своїх господарів, часто роблять це через довіру, відчуття безпеки та бажання залишатися поруч із людиною. Таку поведінку пояснили фахівці з поведінки тварин.

Про це повідомило видання Daily Mirror із посиланням на відео в TikTok, опубліковане акаунтом @cats.psy.

Автор ролика зазначив, що багато людей вважають таке місце для сну просто зручним і теплим, однак причина може бути глибшою.

“Більшість людей думає, що це лише тому, що там комфортно або тепло, але справжня причина набагато миліша”, — йдеться у відео.

За словами автора, кіт у такому положенні почувається водночас захищеним і пильним.

“Вони можуть бачити двері, залишатися насторожі щодо будь-яких звуків і водночас бути поруч із вами.

“Це їхній спосіб сказати: “Я стежу за тобою, поки ти спиш”", — пояснив він.

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Сертифікована консультантка з поведінки котів Кейт Лусе підтвердила, що відчуття безпеки є однією з головних причин такої звички. Попри те, що коти є вправними мисливцями, у дикій природі вони також можуть ставати здобиччю, тому інстинктивно обирають місця для сну, які дозволяють контролювати навколишній простір.

Кінець ліжка часто дає котам хороший огляд кімнати та дверей. Це дозволяє їм розслабитися, але водночас бути готовими відреагувати, якщо щось приверне їхню увагу.

Ветеринарка Ніколь Саважо також зазначила, що сон у ногах забезпечує баланс між близькістю та особистим простором. Деякі коти люблять лежати на грудях або біля голови господаря, але для інших така близькість може бути надто інтенсивною. Біля ніг вони можуть залишатися поруч із людиною, якій довіряють, не відчуваючи дискомфорту.

Експерти також звернули увагу на роль температури та запаху. Ноги людини часто дають достатньо тепла для комфортного сну, а запах господаря створює для тварини відчуття спокою та безпеки.

Публікація викликала активне обговорення серед власників котів. Один із користувачів написав, що його улюбленці навчилися помічати погіршення стану здоров’я господаря та можуть розбудити членів родини, якщо щось трапляється. Інші розповіли, що їхні коти сплять не лише біля ніг, а й біля голови, спини чи навіть по всьому ліжку.

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