Оптическая ловушка для глаз: лишь единицы могут назвать все скрытые цифры

Онлайн-пользователи начали активно обсуждать оптическую иллюзию с черными завихрениями в круге, поскольку не могут прийти к согласию относительно того, какие цифры спрятаны на изображении.

Об этом сообщило издание Daily Star.

Изображение опубликовал пользователь X под ником Benonwine, задав вопрос: "Вы видите число? Если да, то какое?".

Оптическая иллюзия Фото: X (Twitter)

Пользователи начали делиться своими ответами и спорить о том, сколько цифр можно разглядеть. Один из комментаторов написал: "45 283, а в чем подвох? Мне записываться на прием к врачу? Я вижу только 528. Говорит ли это что-то о моем зрении?".

Мнения относительно иллюзии существенно разделились. Некоторые пользователи предположили, что результат зависит от чувствительности человека к контрасту. Другие пытались раскрыть загадку с помощью программ для редактирования изображений, повышая резкость картинки.

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Иллюзия вызвала не только споры, но и философские размышления. Один из пользователей написал: "Чем дольше смотришь, тем больше видишь. В тенях есть жизнь, поэтому не позволяйте свету вас ослепить".

В то же время часть комментаторов отнеслась к ситуации с юмором. Один из них пошутил: "Прошлой ночью я видел все цифры. Сегодня вижу только три". В конце сообщения он добавил, что его "исследование завершено", и заявил, что после употребления алкоголя якобы можно увидеть больше цифр.

Ранее сообщалось об оптической иллюзии с синими кругами, которая заставляет многих сомневаться в том, сколько кругов на самом деле изображено на картинке. Разгадка этой головоломки оказалась неожиданной для многих пользователей.

Также сеть ранее озадачила оптическая иллюзия с рыжим котом. Житель Бельгии снял на видео своего любимца, который настолько удачно спрятался за шкафом со стеклянной дверцей, что его было непросто заметить с первого взгляда.