Оптична пастка для очей: лише одиниці можуть назвати всі приховані цифри

Онлайн-користувачі почали активно обговорювати оптичну ілюзію із чорними завихреннями в колі, оскільки не можуть дійти згоди щодо того, які цифри заховані на зображенні.

Про це повідомило видання Daily Star.

Зображення опублікував користувач X під ніком Benonwine, поставивши запитання: “Ви бачите число? Якщо так, то яке?”.

Оптична ілюзія Фото: X (Twitter)

Користувачі почали ділитися своїми відповідями та сперечатися про те, скільки цифр можна розгледіти. Один із коментаторів написав: “45 283, а в чому підступ? Мені записуватися на прийом до лікаря? Я бачу лише 528. Чи говорить це щось про мій зір?”.

Думки щодо ілюзії суттєво розділилися. Деякі користувачі припустили, що результат залежить від чутливості людини до контрасту. Інші намагалися розкрити загадку за допомогою програм для редагування зображень, підвищуючи різкість картинки.

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Ілюзія викликала не лише суперечки, а й філософські роздуми. Один із користувачів написав: “Чим довше дивишся, тим більше бачиш. У тінях є життя, тому не дозволяйте світлу вас засліпити”.

Водночас частина коментаторів поставилася до ситуації з гумором. Один із них пожартував: “Минулої ночі я бачив усі цифри. Сьогодні бачу лише три”. Наприкінці допису він додав, що його “дослідження завершене”, і заявив, що після вживання алкоголю нібито можна побачити більше цифр.

Раніше повідомлялося про оптичну ілюзію із синіми колами, яка змушує багатьох сумніватися в тому, скільки кіл насправді зображено на картинці. Розгадка цієї головоломки виявилася несподіваною для багатьох користувачів.

Також мережу раніше спантеличила оптична ілюзія з рудим котом. Житель Бельгії зняв на відео свого улюбленця, який настільки вдало сховався за шафою зі скляними дверцятами, що його було непросто помітити з першого погляду.