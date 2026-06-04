Официальный десерт для Папы Римского: что придумали кондитеры в Испании

Папа Римский Лев XIV собрался с визитом в Мадрид. Так что встречать его будут не только крестными ходами, но и специальным угощением "Cor Unum".

Этот десерт со вкусом лимона и клубники будет продаваться в пекарнях и бесплатно раздаваться в туристическом офисе, пишет Omnes.

В оформлении десерта, созданного Ассоциацией ремесленников кондитерского сектора Мадрида по просьбе Мадридского сообщества в ознаменование визита Льва XIV в столицу, использовался герб Ватикана в центре и бело-желтые цвета флага Святого Престола.

Десерт для Папы Римского

Десерт получил название "Cor Unum", что в переводе с латинского означает "одно сердце", — это название происходит из давней католической традиции и отсылает к духу братства и единства, характерному для августинской традиции. Предполагается, что сам Лев XIV сможет попробовать это лакомство во время своего пребывания в испанской столице. Десерт уже был доставлен нунцию (послу Ватикана), который будет принимать Папу Римского в эти дни.

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Пабло и Хакобо Морено, создатели этого десерта, объяснили, что хотели создать что-то со "вкусом Испании", свежее и такое, чтобы можно было взять с собой в качестве сувенира.

Братья Морено у которых есть сеть кондитерских магазинов на Майорке, созданная их семьей более века назад на выигрыш в лотерею, специализируется на традиционных сладостях. Но им пришлось участвовать в конкурсе на создание памятного десерта к визиту Папы Римского.

Пирожное "Cor Unum" представляет собой чайную выпечку, состоящую из двух слоев классического песочного теста, соединенных нежным лимонным кремом и начинкой из домашнего клубничного джема из Аранхуэса (символический продукт Мадрида). Все это покрыто тонким слоем белого шоколада и украшено белым шоколадом с гербом Ватикана.

Рецепт этого десерта был предоставлен нескольким пекарням Мадрида, чтобы каждая из них могла приготовить его по-своему. Однако, учитывая простоту рецепта, Пабло Морено уверяет, что его можно приготовить и дома, поскольку ингредиенты очень просты.

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