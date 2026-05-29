К чаю полагалось суеверие: повар рассказал рецепт любимого десерта королевы Елизаветы

Покойная королева Елизавета любила сладкое, и когда дело доходило до ее любимого лакомства, покойная монархиня предпочитала простую и типично британскую закуску, которой не изменяла 90 лет.

Королева Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании и имела доступ к самым роскошным и экзотическим деликатесам, какие только можно себе представить, но когда дело доходило до десерта, она выбирала английскую классику – сэндвичи с клубничным вареньем, пишет Mirror.

Даррен МакГрэди, который 15 лет проработал поваром в королевской семье рассказал о ежегодных летних вечеринках в саду, сказав: "На каждой такой вечеринке собирается 6000 человек, и еды нужно много, но, к счастью, королевским поварам приходится обслуживать только королевский чайный шатер".

Он добавил: "В детстве покойной королеве подавали к чаю хлеб с небольшим количеством масла и с вареньем — обычно клубничным. Мы делали варенье в замке Балморал из великолепной шотландской клубники из местных садов".

Бывший королевский повар рассказал, что сэндвичи всегда нарезали на круглые кусочки, никогда на треугольные или квадратные, из-за давнего суеверия, согласно которому определенная еда приносила несчастье монархии.

Для вырезания круглых кусочков из центра хлеба использовался круглый резак, поэтому такие кусочки и получили название "пенни" по размеру старой английской монетки в один пенс.

По словам Оуэна Ходжсона, еще одним любимым блюдом покойной монархини был бутерброд с тунцом и майонезом. Бывший королевский повар ранее рассказывал, что Елизавета очень любила, когда бутерброды с тунцом щедро смазывали маслом и подавали с тонкими ломтиками огурца и щепоткой перца.

Рецепт любимого десерта королевы Елизаветы

Ингредиенты:

нарезанный хлеб, например, белый, или цельнозерновой;

мягое несоленое сливочное масло; для намазывания;

джем, например, домашний клубничный или малиновый.

Срежьте корочки с нарезанного хлеба и отложите их в сторону, чтобы использовать в качестве панировочных сухарей или для приготовления хлебного пудинга.

Вырежьте небольшие кружочки из теста с помощью формочки для булочек/печенья/пирожных.

Намажьте на нарезанные без корочки кусочки хлеба маслом только с одной стороны, как если бы вы готовили обычные бутерброды.

Намажьте джемом по вашему выбору одну сторону смазанного маслом хлеба, а затем соедините их с другим смазанным маслом ломтиком.

Выложите на красивую тарелку, подайте с чайником ароматного чая и устройте чаепитие в королевском стиле.

