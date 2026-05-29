До чаю належало марновірство: кухар розповів рецепт улюбленого десерту королеви Єлизавети

Покійна королева Єлизавета любила солодке, і коли справа доходила до її улюблених ласощів, покійна монархиня віддавала перевагу простій і типово британській закусці, якій не зраджувала 90 років.

Королева Єлизавета II була найдовгоправляючим монархом Великої Британії і мала доступ до найрозкішніших та екзотичних делікатесів, які тільки можна собі уявити, але коли справа доходила до десерту, вона обирала англійську класику — сендвічі з полуничним варенням, пише Mirror.

Даррен Макгреді, який 15 років пропрацював кухарем у королівській родині, розповів про щорічні літні вечірки в саду, сказавши: "На кожній такій вечірці збирається 6000 осіб, і їжі потрібно багато, але, на щастя, королівським кухарям доводиться обслуговувати тільки королівський чайний намет".

Він додав: "У дитинстві покійній королеві подавали до чаю хліб з невеликою кількістю масла і з варенням — зазвичай полуничним. Ми робили варення в замку Балморал із чудової шотландської полуниці з місцевих садів".

Колишній королівський кухар розповів, що сендвічі завжди нарізали на круглі шматочки, ніколи на трикутні або квадратні, через давнє марновірство, згідно з яким певна їжа приносила нещастя монархії.

Для вирізання круглих шматочків із центру хліба використовували круглий різак, тому такі шматочки й отримали назву "пенні" за розміром старої англійської монетки в один пенс.

За словами Оуена Ходжсона, ще однією улюбленою стравою покійної монархині був бутерброд із тунцем і майонезом. Колишній королівський кухар раніше розповідав, що Єлизавета дуже любила, коли бутерброди з тунцем щедро змащували олією і подавали з тонкими скибочками огірка і дрібкою перцю.

Рецепт улюбленого десерту королеви Єлизавети

Інгредієнти:

нарізаний хліб, наприклад, білий, або цільнозерновий;

м'яке несолоне вершкове масло; для намазування;

джем, наприклад, домашній полуничний або малиновий.

Зріжте скоринки з нарізаного хліба і відкладіть їх убік, щоб використовувати як панірувальні сухарі або для приготування хлібного пудингу.

Виріжте невеликі кружечки з тіста за допомогою формочки для булочок/печива/тістечок.

Намажте на нарізані без скоринки шматочки хліба олією тільки з одного боку, як якби ви готували звичайні бутерброди.

Намажте джемом за вашим вибором один бік змащеного маслом хліба, а потім з'єднайте їх з іншою змащеною маслом скибочкою.

Викладіть на красиву тарілку, подайте з чайником ароматного чаю і влаштуйте чаювання в королівському стилі.

