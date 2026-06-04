Офіційний десерт для Папи Римського: що придумали кондитери в Іспанії

Папа Римський Лев XIV зібрався з візитом до Мадрида. Тож зустрічати його будуть не тільки хресними ходами, а й спеціальним частуванням "Cor Unum".

Цей десерт зі смаком лимона і полуниці продаватимуть у пекарнях і безкоштовно роздаватимуть у туристичному офісі, пише Omnes.

В оформленні десерту, створеного Асоціацією ремісників кондитерського сектору Мадрида на прохання Мадридського співтовариства в ознаменування візиту Лева XIV до столиці, використовувався герб Ватикану в центрі та біло-жовті кольори прапора Святого Престолу.

Десерт для Папи Римського

Десерт дістав назву "Cor Unum", що в перекладі з латинської означає "одне серце", — ця назва походить із давньої католицької традиції та відсилає до духу братерства і єдності, характерного для августинської традиції. Передбачається, що сам Лев XIV зможе спробувати ці ласощі під час свого перебування в іспанській столиці. Десерт уже доставили нунцію (послу Ватикану), який прийматиме Папу Римського в ці дні.

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Пабло і Хакобо Морено, творці цього десерту, пояснили, що хотіли створити щось зі "смаком Іспанії", свіже і таке, щоб можна було взяти з собою як сувенір.

Брати Морено, які мають мережу кондитерських магазинів на Майорці, створену їхньою сім'єю понад століття тому на виграш у лотерею, спеціалізуються на традиційних солодощах. Але їм довелося брати участь у конкурсі на створення пам'ятного десерту до візиту Папи Римського.

Тістечко "Cor Unum" являє собою чайну випічку, що складається з двох шарів класичного пісочного тіста, з'єднаних ніжним лимонним кремом і начинкою з домашнього полуничного джему з Аранхуеса (символічний продукт Мадрида). Усе це вкрите тонким шаром білого шоколаду і прикрашене білим шоколадом із гербом Ватикану.

Рецепт цього десерту було надано кільком пекарням Мадрида, щоб кожна з них могла приготувати його по-своєму. Однак, з огляду на простоту рецепта, Пабло Морено запевняє, що його можна приготувати і вдома, оскільки інгредієнти дуже прості.

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