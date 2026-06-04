Пропавшие ядерные бомбы США: фермер рассказал, как одна из них упала в его огород

В 1966 году испанский фермер Педро Аларкон гулял со своими внуками, когда в его кусты помидоров упало американское ядерное оружие после столкновения бомбардировщика B-52 над деревней Паломарес.

Испанский фермер стал свидетелем того, как бесхозная американская атомная бомба упала прямо в его сад, что травмировало его и его семью на всю жизнь. Но это не единственный подобный случай, просто в этот раз Аларкон наблюдал за зрелищем буквально "из первого ряда", пишет Mirror.

США потеряли в Испании сразу несколько бомб

Позиция США заключается в том, что если они не могут найти свои пропавшие бомбы или места происшествий типа "Сломанная стрела", то и их враги тоже не смогут. На сегодняшний день у США числятся пропавшими шесть ядерных боеголовок из 32 задокументированных инцидентов типа "Сломанная стрела". Так называют инциденты с пропавшим ядерным оружием в армии США.

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Учитывая, что детонация любой из этих боеголовок может уничтожить город и унести миллионы жизней, это - серьезная проблема. Для одной испанской деревни худшее стало реальностью. В 60-е годы прошлого века американские бомбардировщики B-52, вооруженные ядерным оружием, патрулировали небо, дозаправляясь в воздухе.

17 января 1966 года бомбардировщик B-52, летевший над Испанией, столкнулся со своим самолетом-заправщиком, что вызвало фатальный хаос на борту. Самолет был разорван на части, погибли все четыре члена экипажа самолета-заправщика KC-135, двое в хвостовой части B-52 и один, который катапультировался, но его парашют не сработал.

По данным BBC США, остальные четыре члена экипажа успешно катапультировались до того, как ядерная бомба упала на отдаленную испанскую деревню Паломарес.

Огромный огненный шар был виден за милю, но, к счастью, ядерного взрыва не произошло, так как у бомб были парашюты, чтобы мягко опустить их на землю.

Неразорвавшаяся бомба упала в русло реки и была найдена целой на следующий день. Однако парашюты еще двух бомб оказались неудачными. В них произошла детонация обычного взрывчатого вещества, что привело к их разрушению и радиоактивному заражению территории площадью около 2 кв.км.

Одну из бомб выловили в море Фото: US Navy

Испанский фермер Педро Аларкон прогуливался домой со своими внуками, когда одна из термоядерных бомб упала на его томатное поле и взорвалась при ударе.

"Нас сбило с ног взрывом. Дети начали плакать. Меня парализовал страх. Камень попал мне в живот, я подумал, что меня убили. Я лежал там, чувствуя себя мертвым, а дети рыдали", — рассказывал Аларкон в 1968 году.

Еще одна бомба упала недалеко от кладбища, оставив после себя воронки и радиоактивный плутоний.

"Моя маленькая дочка плакала: "Мама, мама, посмотри на наш дом, он горит". Из-за дыма я подумала, что она сказала правду. Вокруг нас падали камни и обломки. Я думала, что они вот-вот долетят до нас. Это был ужасный взрыв. Мы думали, что наступил конец света", - вспоминала местная жительница.

Было начато расследование, и его возглавил капитан Джо Рамирес, юрист ВВС США в Мадриде. "Многие разговаривали, в конференц-зале царило большое волнение. Все говорили о "сломанной стреле". Тогда я узнал, что "сломанная стрела" — это кодовое слово для обозначения аварии с ядерным оружием", — рассказал он в программе Witness History на BBC в 2011 году.

Но когда он прибыл в деревню Паломарес, то увидел тлеющие обломки и панику. Но при этом чудом никто не погиб, даже домашние животные и скот.

Останки американских летчиков подобрали местные жители. Троих членов экипажа B-52, которым удалось катапультироваться, приземлились в Средиземном море и были спасены местными рыбацкими лодками. Четвертого нашли живым недалеко от деревни и доставили в больницу.

Бомбардировщик США в поле у деревни Паломарес Фото: US Army

Генерал Уилсон, которому было поручено провести уборку, сказал: "В первую ночь в небольшой бар в Паломаресе пришла Гражданская гвардия [испанская национальная полиция], и это было практически единственное место, где было электричество. Они рассказали, что якобы видели бомбу. Мы пошли к руслу реки и это правда была бомба".

Они выставили караул, начали поиски и к утру следующего дня нашли еще две бомбы.

Примерно 1400 тонн загрязненной почвы в конечном итоге были перевезены на склад в Южной Каролине. И США, и Испания в то время преуменьшали масштабы аварии. Они даже организовали пресс-конференцию, на которой посол США в Испании Энджиер Биддл Дьюк искупался в море у побережья Паломареса всего через несколько недель после аварии.

Произошедшее в Испании называют "Авиакатастрофой над Паломаресом", или "Инцидентом в Паломаресе". После инцидента США заявили, что прекращают полеты над Испанией бомбардировщиков с ядерным оружием на борту. Через несколько дней правительство Испании установило формальный запрет на такие полеты. Пострадавшим выплатили в общей сложности около 711 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как дайвер случайно наткнулся на потерянную армией ядерную бомбу в океане.

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