Зниклі ядерні бомби США: фермер розповів, як одна з них упала в його город

1966 року іспанський фермер Педро Аларкон гуляв зі своїми онуками, коли в його кущі помідорів впала американська ядерна зброя після зіткнення бомбардувальника B-52 над селом Паломарес.

Іспанський фермер став свідком того, як безгоспна американська атомна бомба впала прямо в його сад, що травмувало його і його сім'ю на все життя. Але це не єдиний подібний випадок, просто цього разу Аларкон спостерігав за видовищем буквально "з першого ряду", пише Mirror.

США втратили в Іспанії відразу кілька бомб

Позиція США полягає в тому, що якщо вони не можуть знайти свої зниклі бомби або місця подій типу "Зламана стріла", то і їхні вороги теж не зможуть. На сьогодні у США значаться зниклими шість ядерних боєголовок із 32 задокументованих інцидентів типу "Зламана стріла". Так називають інциденти зі зниклою ядерною зброєю в армії США.

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Враховуючи, що детонація будь-якої з цих боєголовок може знищити місто і забрати мільйони життів, це — серйозна проблема. Для одного іспанського села найгірше стало реальністю. У 60-ті роки минулого століття американські бомбардувальники B-52, озброєні ядерною зброєю, патрулювали небо, дозаправляючись у повітрі.

17 січня 1966 року бомбардувальник B-52, що летів над Іспанією, зіткнувся зі своїм літаком-заправником, що спричинило фатальний хаос на борту. Літак був розірваний на частини, загинули всі чотири члени екіпажу літака-заправника KC-135, двоє в хвостовій частині B-52 і один, який катапультувався, але його парашут не спрацював.

За даними BBC США, інші чотири члени екіпажу успішно катапультувалися до того, як ядерна бомба впала на віддалене іспанське село Паломарес.

Величезну вогняну кулю було видно за милю, але, на щастя, ядерного вибуху не сталося, оскільки у бомб були парашути, щоб м'яко опустити їх на землю.

Бомба, що не розірвалася, впала в русло річки і була знайдена цілою наступного дня. Однак парашути ще двох бомб виявилися невдалими. У них сталася детонація звичайної вибухової речовини, що призвело до їхнього руйнування і радіоактивного зараження території площею близько 2 кв.км.

Одну з бомб виловили в морі Фото: US Navy

Іспанський фермер Педро Аларкон прогулювався додому зі своїми онуками, коли одна з термоядерних бомб упала на його томатне поле і вибухнула при ударі.

"Нас збило з ніг вибухом. Діти почали плакати. Мене паралізував страх. Камінь потрапив мені в живіт, я подумав, що мене вбили. Я лежав там, почуваючись мертвим, а діти ридали", — розповідав Аларкон 1968 року.

Ще одна бомба впала недалеко від цвинтаря, залишивши після себе воронки і радіоактивний плутоній.

"Моя маленька донька плакала: "Мамо, мамо, подивися на наш будинок, він горить". Через дим я подумала, що вона сказала правду. Навколо нас падало каміння й уламки. Я думала, що вони ось-ось долетять до нас. Це був жахливий вибух. Ми думали, що настав кінець світу", — згадувала місцева жителька.

Було розпочато розслідування, і його очолив капітан Джо Рамірес, юрист ВПС США в Мадриді. "Багато хто розмовляв, у конференц-залі панувало велике хвилювання. Усі говорили про "зламану стрілу". Тоді я дізнався, що "зламана стріла" — це кодове слово для позначення аварії з ядерною зброєю", — розповів він у програмі Witness History на BBC 2011 року.

Але коли він прибув у село Паломарес, то побачив уламки, що тліли, і паніку. Але при цьому дивом ніхто не загинув, навіть домашні тварини і худоба.

Останки американських льотчиків підібрали місцеві жителі. Трьох членів екіпажу B-52, яким вдалося катапультуватися, приземлилися в Середземному морі та були врятовані місцевими рибальськими човнами. Четвертого знайшли живим недалеко від села і доправили в лікарню.

Бомбардувальник США в полі біля села Паломарес Фото: US Army

Генерал Вілсон, якому було доручено провести прибирання, сказав: "Першої ночі в невеликий бар у Паломаресі прийшла Цивільна гвардія [іспанська національна поліція], і це було практично єдине місце, де була електрика. Вони розповіли, що нібито бачили бомбу. Ми пішли до русла річки і це справді була бомба".

Вони виставили варту, почали пошуки і до ранку наступного дня знайшли ще дві бомби.

Приблизно 1400 тонн забрудненого ґрунту в кінцевому підсумку було перевезено на склад у Південній Кароліні. І США, і Іспанія в той час применшували масштаби аварії. Вони навіть організували пресконференцію, на якій посол США в Іспанії Енджієр Бідддл Дьюк скупався в морі біля узбережжя Паломареса всього через кілька тижнів після аварії.

Те, що сталося, в Іспанії називають "Авіакатастрофою над Паломаресом", або "Інцидентом у Паломаресі". Після інциденту США заявили, що припиняють польоти над Іспанією бомбардувальників з ядерною зброєю на борту. Через кілька днів уряд Іспанії встановив формальну заборону на такі польоти. Постраждалим виплатили загалом близько 711 тисяч доларів.

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