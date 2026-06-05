От живой рыбы до светового меча: обнародован список самых странных вещей, которые люди оставляют в такси

Uber опубликовал десятый ежегодный рейтинг потерянных вещей, в котором собрал имущество, которое пассажиры чаще всего оставляли в автомобилях сервиса. Самой забытой вещью в очередной раз стал телефон, а самым невнимательным городом признали Нью-Йорк.

Об этом сообщили в компании Uber во время презентации ежегодного Lost & Found Index.

В этом году сервис подвел итоги не только последних 12 месяцев, но и всего десятилетия наблюдений за вещами, которые пассажиры оставляют после поездок.

По данным компании, за год пользователи чаще всего забывали телефоны, кошельки, багаж, ключи, наушники, одежду, паспорта, очки, украшения и ноутбуки. Всего о потерянных телефонах сообщали более миллиона раз.

В перечень самых необычных находок вошли зубные протезы, грудное молоко, человеческие волосы, аквариум на 75 галлонов, живая рыба, манекен, посудомоечная машина, полицейская рация, два свадебных платья, пакет с живыми бабочками и даже детский протезный глаз.

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В рейтинге самых "забывчивых" городов США первое место занял Нью-Йорк. В десятку также вошли Майами, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Вашингтон, Даллас, Бостон, Атланта и Ньюарк.

Больше всего утерянных вещей зафиксировали 17 июля. Чаще всего пассажиры оставляли свои вещи в воскресенье. Также компания установила, что удостоверения личности и кошельки чаще всего забывают в понедельник, наушники — во вторник, зарядные устройства — в среду, сумки — в четверг, ключи — в пятницу, телефоны — в субботу, а очки — в воскресенье.

Среди других популярных находок были Nintendo Switch, дроны, AirPods, Apple TV, духи, спортивное снаряжение, предметы роскоши от Gucci, Dior, Rolex и Burberry, а также игрушки, в частности Lego Lamborghini, световой меч и фигурки Hello Kitty.

Напомним, ранее жители города в США пожаловались на беспилотные такси Waymo, которые использовали их улицы как место для ожидания заказов. По словам местных, десятки роботакси ежедневно курсировали по кварталу, создавая дополнительное движение и потенциальную опасность для детей и домашних животных.

Также в мае житель Калифорнии сообщил, что беспилотное такси Waymo уехало с его чемоданом по прибытии в аэропорт Сан-Хосе. Сначала компания предложила мужчине самостоятельно оплатить доставку багажа или забрать его со склада, однако после огласки согласилась вернуть вещи за свой счет.