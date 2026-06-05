Від живої риби до світлового меча: оприлюднено список найдивніших речей, які люди лишають у таксі

Uber опублікував десятий щорічний рейтинг загублених речей, у якому зібрав майно, яке пасажири найчастіше залишали в автомобілях сервісу. Найбільш забутою річчю вкотре став телефон, а найнеуважнішим містом визнали Нью-Йорк.

Про це повідомили в компанії Uber під час презентації щорічного Lost & Found Index.

Цього року сервіс підбив підсумки не лише останніх 12 місяців, а й усього десятиріччя спостережень за речами, які пасажири залишають після поїздок.

За даними компанії, за рік користувачі найчастіше забували телефони, гаманці, багаж, ключі, навушники, одяг, паспорти, окуляри, прикраси та ноутбуки. Загалом про загублені телефони повідомляли понад мільйон разів.

До переліку найнезвичніших знахідок увійшли зубні протези, грудне молоко, людське волосся, акваріум на 75 галонів, жива риба, манекен, посудомийна машина, поліцейська рація, два весільні плаття, пакет із живими метеликами та навіть дитяче протезне око.

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У рейтингу найбільш “забудькуватих” міст США перше місце посів Нью-Йорк. До десятки також увійшли Маямі, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Вашингтон, Даллас, Бостон, Атланта та Ньюарк.

Найбільше загублених речей зафіксували 17 липня. Найчастіше пасажири залишали свої речі в неділю. Також компанія встановила, що посвідчення особи та гаманці найчастіше забувають у понеділок, навушники — у вівторок, зарядні пристрої — у середу, сумки — у четвер, ключі — у п’ятницю, телефони — у суботу, а окуляри — у неділю.

Серед інших популярних знахідок були Nintendo Switch, дрони, AirPods, Apple TV, парфуми, спортивне спорядження, предмети розкоші від Gucci, Dior, Rolex і Burberry, а також іграшки, зокрема Lego Lamborghini, світловий меч і фігурки Hello Kitty.

Нагадаємо, раніше жителі міста у США поскаржилися на безпілотні таксі Waymo, які використовували їхні вулиці як місце для очікування замовлень. За словами місцевих, десятки роботаксі щодня курсували кварталом, створюючи додатковий рух і потенційну небезпеку для дітей та домашніх тварин.

Також у травні житель Каліфорнії повідомив, що безпілотне таксі Waymo поїхало з його валізою після прибуття до аеропорту Сан-Хосе. Спочатку компанія запропонувала чоловікові самостійно оплатити доставку багажу або забрати його зі складу, однак після розголосу погодилася повернути речі власним коштом.