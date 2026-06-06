"Это Индия, здесь свои законы": пассажир высунул металлический сундук в окно поезда на ходу (видео)

На одном из вокзалов Индии один местный снял странную ситуацию — мужчина и женщина держали металлический сундук снаружи вагона. Местный оператор отреагировал на инцидент, а юзеры требуют пересмотреть правила.

По словам мужчины, он был шокирован от того, что пассажиры не понимают, что такой способ перевозки будет нести серьезную опасность. Соответствующие кадры обнародовал пользователь ChapraZila на странице в X.

इस तरह के बक्से स्टेशन पर यह महिला लेकर चली कैसे गई? आगे जाकर यह किसी न किसी खंबे से टकरा जाएगा। pic.twitter.com/YmF35iZppm — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) June 4, 2026

Клип показывает металлический сундук, который частично торчит из окна движущегося вагона. Двое пассажиров держат сундук изнутри купе, тогда как значительная его часть остается снаружи поезда.

Поделившись видео, пользователь соцсети поставил под сомнение то, как пассажиру вообще удалось занести такой большой сундук с автобусной станции. Он выразил обеспокоенность тем, что он в конце концов может удариться о столб или другой предмет вдоль маршрута.

Відео дня

В ответ на вирусное видео служба Railway Seva попросила пользователя сообщить название станции, номер поезда и мобильный телефон. Также было отмечено, что жалобы можно подавать непосредственно через RailMadad для оперативного решения или позвонив на номер 139.

Реакция соцсетей

Необычная картина быстро привлекла внимание в сети — многие пользователи выразили беспокойство относительно безопасности пассажиров и соблюдения железнодорожных правил.

"Против них следует принять строгие меры."

"Это опасно";

"Индия. Здесь у нас свои законы";

"А поставить в вагон? Нет?! Идиоты!".

Ранее Фокус сообщал о том, как в Индии придумали, как защищать госграницу. Фраза "ров с крокодилами на границе" скоро может материализоваться в Индии вдоль границы с Бангладеш.

Впоследствии стало известно, что в Индии шторм поднял мужчину на 15 метров в воздух. Во время падения с высоты человек получил перелом руки и ноги.