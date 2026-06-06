"Це Індія, тут свої закони": пасажир висунув металеву скриню у вікно потяга на ходу (відео)

На одному з вокзалів Індії один місцевий зафільмував дивну ситуацію — чоловік і жінка тримали металеву скриню ззовні вагона. Місцевий оператор відреагував на інцидент, а юзери вимагають переглянути правила.

За словами чоловіка, він був шокований від того, що пасажири не розуміють, що такий спосіб перевезення нестиме серйозну небезпеку. Відповідні кадри оприлюднив користувач ChapraZila на сторінці в X.

इस तरह के बक्से स्टेशन पर यह महिला लेकर चली कैसे गई? आगे जाकर यह किसी न किसी खंबे से टकरा जाएगा। pic.twitter.com/YmF35iZppm — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) June 4, 2026

Кліп показує металеву скриню, яка частково стирчить з вікна рухомого вагона. Двоє пасажирів тримають скриню зсередини купе, тоді як значна її частина залишається зовні потяга.

Поділившись відео, користувач соцмережі поставив під сумнів те, як пасажиру взагалі вдалося занести таку велику скриню з автобусної станції. Він висловив занепокоєння тим, що вона зрештою може вдаритися об стовп або інший предмет вздовж маршруту.

Відео дня

У відповідь на вірусне відео служба Railway Seva попросила користувача повідомити назву станції, номер потяга і мобільний телефон. Також було зазначено, що скарги можна подавати безпосередньо через RailMadad для оперативного вирішення або зателефонувавши на номер 139.

Реакція соцмереж

Незвичайна картина швидко привернула увагу в мережі — чимало користувачів висловили занепокоєння щодо безпеки пасажирів і дотримання залізничних правил.

"Проти них слід вжити суворих заходів."

"Це небезпечно";

"Індія. Тут у нас свої закони";

"А поставити у вагон? Ні?! Ідіоти!".

Раніше Фокус повідомляв про те, як в Індії придумали, як захищати держкордон. Фраза "рів із крокодилами на кордоні" скоро може матеріалізуватися в Індії вздовж кордону з Бангладеш.

Згодом стало відомо, що в Індії шторм підняв чоловіка на 15 метрів у повітря. Під час падіння з висоти людина отримала перелом руки та ноги.