Нахалка украла место женщины в самолете и не извинилась: поступок бортпроводницы поразил сеть (фото)

Женщина рассказала, как наглая незнакомка заняла ее заранее забронированное место в самолете. Это вызвало ссору на борту, пока она пыталась вернуть то, за что заплатила.

Автор сообщения говорит, что заранее забронировала место у иллюминатора, но когда подошла к своему ряду, там уже сидели две женщины. Об этом она написала на паблике в Reddit.

"Я вежливо сказала им, что у меня место 27A, на что одна из них ответила: "Нет, это 27C — место у окна. 27A — это место у прохода". Я немного растерялась, поэтому ненадолго села на место у прохода и спросила бортпроводницу. Она подтвердила, что 27A — это действительно место у окна", — сказала героиня истории.

Автор сообщения говорит, что спокойно вернулась и объяснила это нахалке. В ответ услышала грубую брань, и что ты так привязалась к этому окну?". Когда женщина напомнила, что специально забронировала именно это место, то незнакомка огрызнулась: "Мы все за это заплатили", но та отказалась пересаживаться.

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Бортпроводница немедленно вмешалась в конфликт между пассажирками Фото: LinkedIn

Ситуацию решила бортпроводница, которая стояла рядом и видела все от начала до конца, которая четко сказала: "Это ее место, и если она хочет там сидеть, то она будет сидеть."

Только после этого незнакомка неохотно пересела, но никаких извинений или никакого признания ошибки не произнесла. Автор сообщения говорит, что видела только "раздражение и высокомерие" до конца полета.

"Если это не твое место, то просто встань и пересядь. Это — не конец света", — подытожила редактор.

Реакция соцсети

В комментариях к публикации почти все пользователи поддержали автора сообщения. Больше всего одобрения имели такие реплики:

"Это грубо и недопустимо. Сидите на своем месте — точка. Они просто хотели украсть ваше место. Вот для чего и существуют бортпроводники — чтобы сказать: двигайтесь";

"Помню, как раньше говорили, что люди должны сидеть на своих местах, чтобы их можно было идентифицировать в случае аварии";

"Людям нужно понять, что настаивать на своей ошибке — это неправильно и бессмысленно";

"Надеюсь, вам не пришлось вставать с места во время полета. Бьюсь об заклад, она бы и тогда скандалила!".

Ранее Фокус сообщал о том, как подросток одним словом сорвал рейс в Испанию. Причиной стала угроза на борту, которую идентифицировали как "взрывное устройство".

Впоследствии стало известно, что пассажирку сняли с рейса после конфликта с экипажем. Ситуация завершилась вмешательством полиции и требованием к авиакомпании объяснить свои действия.