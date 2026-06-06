Нахаба вкрала місце жінки в літаку та не вибачилася: вчинок бортпровідниці вразив мережу (фото)

Жінка розповіла, як нахабна незнайомка зайняла її заздалегідь заброньоване місце в літаку. Це спричинило сварку на борту, поки вона намагалася повернути те, за що заплатила.

Авторка допису каже, що заздалегідь забронювала місце біля ілюмінатора, але коли підійшла до свого ряду, там вже сиділи дві жінки. Про це вона написала на пабліку в Reddit.

"Я ввічливо сказала їм, що в мене місце 27A, на що одна з них відповіла: "Ні, це 27C — місце біля вікна. 27A — це місце біля проходу". Я трохи розгубилася, тому ненадовго сіла на місце біля проходу і запитала бортпровідницю. Вона підтвердила, що 27A — це справді місце біля вікна", — сказала героїня історії.

Авторка допису каже, що спокійно повернулася і пояснила це нахабці. У відповідь почула грубу лайку, і що ти так припала до цього вікна?". Коли жінка нагадала, що спеціально забронювала саме це місце, то незнайомка огризнулася: "Ми всі за це заплатили", але та відмовилася пересідати.

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Бортпровідниця негайно втрутилася в конфлікт між пасажирками Фото: LinkedIn

Ситуацію вирішила бортпровідниця, яка стояла поруч і бачила все від початку до кінця, яка чітко сказала: "Це її місце, і якщо вона хоче там сидіти, то вона сидітиме."

Лише після цього незнайомка неохоче пересіла, але жодних вибачень чи жодного визнання помилки не вимовила. Авторка допису каже, що бачила лише "роздратування і зарозумілість" до кінця польоту.

"Якщо це не твоє місце, то просто встань і пересядь. Це — не кінець світу", — підсумувала реддіторка.

Реакція соцмережі

У коментарях до публікації майже всі юзери підтримали авторку допису. Найбільше схвалення мали такі репліки:

"Це грубо і неприпустимо. Сидіть на своєму місці — крапка. Вони просто хотіли вкрасти ваше місце. Ось для чого й існують бортпровідники — щоб сказати: рухайтеся";

"Пам'ятаю, як раніше казали, що люди мають сидіти на своїх місцях, щоб їх можна було ідентифікувати у разі аварії";

"Людям потрібно зрозуміти, що наполягати на своїй помилці — це неправильно і безглуздо";

"Сподіваюся, вам не довелося вставати з місця під час польоту. Б'юся об заклад, вона б і тоді скандалила!".

Раніше Фокус повідомляв про те, як підліток одним словом зірвав рейс до Іспанії. Причиною стала загроза на борту, яку ідентифікували як "вибуховий пристрій".

Згодом стало відомо, що пасажирку зняли з рейсу після конфлікту з екіпажем. Ситуація завершилася втручанням поліції та вимогою до авіакомпанії пояснити свої дії.