Все началось ради любопытства: тест ДНК женщины раскрыл страшный секрет семьи (фото)

Одна британка заказала ДНК-тест просто ради любопытства о своей генеалогии. Однако результаты шокировали ее, а потому решила прекратить общение с семьей, которая скрывала страшную тайну.

Дядя женщины рассказал о том, что его покойница разоблачила собственную мать во лжи, когда получила результаты тестирования. Об этом он рассказал в заметке на одном из пабликов в Reddit.

"Я понимаю, что все интересуются своей родословной, и кажется, что это безвредный тест, а в случае генетических заболеваний даже полезен. Но важно помнить: ДНК-тестирование может раскопать семейные тайны, которые никому не нужно раскапывать", — рассказал мужчина.

Он говорит, что тест ДНК племянницы выявил многолетнюю ложь матери. Оказалось, что мужчина, который воспитывал девушку, был не ее биологическим отцом, а племянница была последствиями непродуманной интрижки с любовником.

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Мать скрывала настоящего отца от дочери Фото: Shutterstock

"Она даже не подозревала, что беременна от того человека. Она была глубоко влюблена в него, но отказалась разрушать брак ради этого. Но 45 лет спустя племянница узнала правду через ДНК-тест. Мама сначала была в шоке, но сказала дочери, что расскажет ей все, что та захочет знать, и подтолкнула ее связаться с этим человеком," — рассказал он.

Автор сообщения говорит, что дочь отвернулась от матери и не разговаривает с ней уже пять лет. Сама женщина сейчас разбита, но понимает гнев дочери и говорит: "Я заслужила это... это мое наказание."

"Сейчас ей 73 года, и это был ее единственный ребенок. Моя сестра уже никогда не будет прежней. Она теперь пожилая и потеряла самых дорогих ей людей — из-за собственной ошибки, как она считает. Но я напоминаю ей, что она человек, а люди ошибаются. Просто подумайте хорошо, если получите результат, который вас шокирует, удивляет или не соответствует ожиданиям. На кону может быть гораздо больше, чем ваше любопытство.", — говорит мужчина.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению пользователи поделились на два лагеря: одни поддерживали решение женщины о разрыве, а другие признали собственную растерянность. Наибольшую поддержку получили такие реплики:

"Не тест ДНК ломает семьи, а ложь, обман и оправдания";

"Жаль женщину, а еще больше — ее дочь. Боюсь, они уже никогда не помирятся";

"Все, что является тайным, когда-то становится реальным. Поэтому расплата за наши поступки нас всегда настигнет";

"Вот поэтому не знаю, что сказать в этой истории. К сожалению, семье наступил конец, и это — печальный вывод. Не знаю, как бы я поступил, узнав о своих родителях такую правду".

Ранее Фокус рассказывал о том, как женщина раскрыла страшную правду о себе благодаря ДНК-тесту. Подаренный парнем на день рождения тест ДНК открыл неожиданную правду, которая является "куда более запутанной".

Впоследствии стало известно, что тест ДНК изменил жизнь одной женщины. Новые данные о себе с тех пор кардинально повлияли на дальнейшую судьбу героин истории.