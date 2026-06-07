Все почалося заради цікавості: тест ДНК жінки розкрив страшний секрет родини (фото)

Одна британка замовила ДНК-тест просто заради цікавості про свою генеалогію. Однак результати шокували її, а тому вирішила припинити спілкування з родиною, яка приховувала страшну таємницю.

Дядько жінки розповів про те, що його небіжка викрила власну матір у брехні, коли отримала результати тестування. Про це він розповів у дописі на одному з пабліків у Reddit.

"Я розумію, що всі цікавляться своєю родовідною, і здається, що це нешкідливий тест, а в разі генетичних захворювань навіть корисний. Але важливо пам'ятати: ДНК-тестування може розкопати сімейні таємниці, які нікому не потрібно розкопувати", — розповів чоловік.

Він каже, що тест ДНК племінниці виявив багаторічну брехню матері. Виявилося, що чоловік, який виховував дівчину, був не її біологічним батьком, а племінниця була наслідками непродуманої інтрижки з коханцем.

Відео дня

Мати приховувала справжнього батька від доньки Фото: Shutterstock

"Вона навіть не підозрювала, що вагітна від тієї людини. Вона була глибоко закохана в нього, але відмовилася руйнувати шлюб заради цього. Але 45 років потому племінниця дізналася правду через ДНК-тест. Мама спочатку була в шоці, але сказала доньці, що розповість їй усе, що та захоче знати, і підштовхнула її зв'язатися з цією людиною," — розповів він.

Автор допису каже, що донька відвернулася від матері і не розмовляє з нею вже п'ять років. Сама жінка нині розбита, але розуміє гнів доньки і каже: "Я заслужила на це… це моє покарання."

"Зараз їй 73 роки, і це була її єдина дитина. Моя сестра вже ніколи не буде колишньою. Вона тепер літня і втратила найдорожчих їй людей — через власну помилку, як вона вважає. Але я нагадую їй, що вона людина, а люди помиляються. Просто подумайте добре, якщо отримаєте результат, який вас шокує, дивує або не відповідає очікуванням. На кону може бути набагато більше, ніж ваша цікавість.", — говорить чоловік.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису юзери поділилися на два табори: одні підтримували рішення жінки щодо розриву, а другі визнали власну розгубленість. Найбільшої підтримки здобули такі репліки:

"Не тест ДНК зламує сім'ї, а брехня, обман і виправдання";

"Шкода жінку, а ще більше — її доньку. Боюся, вони вже ніколи не помиряться";

"Все, що є таємним, колись стає реальним. Тому розплата за наші вчинки нас завжди наздожене";

"Ось тому не знаю, що сказати в цій історії. На жаль, родині настав кінець, і це — сумний висновок. Не знаю, якби я вчинив, дізнавшись про своїх батьків таку правду".

Раніше Фокус розповідав про те, як жінка розкрила страшну правду про себе завдяки ДНК-тесту. Подарований хлопцем на день народження тест ДНК відкрив неочікувану правду, яка є "куди заплутанішою".

Згодом стало відомо, що тест ДНК змінив життя однієї жінки. Нові дані про себе відтоді кардинально вплинули на подальшу долю героїн історії.