Пара жарила шашлык, но получила угрозы и судебный иск от соседа: что произошло

Владелец дома из Англии рассказал, что его сосед начал угрожать судебным иском. Причиной стали приготовление шашлыка и отдых детей вблизи забора соседа, который тот планировал покрасить.

Мужчина говорит, что не может понять причин возмущения соседа, поэтому думает как ему поступить в "этой очень глупой и глупой истории". Об этом он рассказал на форуме в Reddit.

Первый раз сосед пришел в 15:30 во время семейного барбекю в субботу, и попросил зайти покрасить забор. Владелец вежливо попросил перенести — и даже предложил помочь в другой раз, если тот предупредит заранее.

"Он ушел недовольный. А второй раз пришел в следующую пятницу вечером. Он обратился к жене, но в маленьком саду там уже играли шестеро наших внуков с надувным замком на день рождения. Места для покраски просто не было", — говорит британец.

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Конфликт между соседями произошел из-за шашлыка и забора Фото: Freepik

Далее сосед возмутился, и в следующий раз послал герою истории сообщение: "Не заставляй меня прибегать к судебному иску". К своему призыву он прикрепил ссылку на британский закон "О доступе к земельным участкам и приусадебным территориям".

"Я оставил его сообщение непрочитанным и выяснил, что по закону наш сосед не имеет автоматического права на доступ для покраски забора. Но что тут действовать?" — поинтересовался мнением юзеров мужчина.

Реакция соцсетей

Комментаторы на Reddit поддержали владельца и сказали, что в случае суда его позиция будет соответствовать положениям закона. Наибольшее одобрение имели такие реплики:

"Если он подаст в суд, то единственное что произойдет, он получит заблаговременное уведомление о дате прихода. Что, собственно, вы и просили";

"Вообще-то, суд неодобрительно отнесется к тому, кто мог просто дать 24 часа предупреждения";

"Я как юрист уже имел похожие истории. Если коротко, то без разрешения собственника заходить на чужую землю незаконно, даже если реальный ущерб не нанесен";

"А для чего ему красить забор с вашей то стороны? Странное поведение".

"Да даже красить свою сторону забора, который стоит по согласованию соседей, без письменного разрешения является нарушением. Здесь стоит ему с вами договориться, а не требовать и угрожать".

Ранее Фокус сообщал о 6 шагах против шумных соседей. В Британии местное правительство ввело правила противодействия шуму соседей — от разговора до составления позывных требований.

Впоследствии стало известно, как жизнь мужчины с соседями превратилась в ад. Главной причиной стала одна привычка соседей, которая вызвала дебаты в сети.