Пара смажила шашлик, але отримала погрози і судовий позов від сусіда: що сталося

Власник будинку з Англії розповів, що його сусід почав погрожувати судовим позовом. Причиною стали готування шашлику та відпочинок дітей поблизу паркану сусіда, який той планував пофарбувати.

Чоловік каже, що не може второпати причин обурення сусіда, тому думає як йому вчинити в "цій дуже глупій та дурній історії". Про це він розповів на форумі у Reddit.

Перший раз сусід прийшов о 15:30 під час сімейного барбекю в суботу, і попросив зайти пофарбувати паркан. Власник ввічливо попросив перенести — і навіть запропонував допомогти іншого разу, якщо той попередить заздалегідь.

"Він пішов незадоволений. А вдруге прийшов наступної п'ятниці ввечері. Він звернувся до дружини, але в маленькому садку там уже грали шестеро наших онуків з надувним замком на день народження. Місця для фарбування просто не було", — говорить британець.

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Конфікт між сусідами стався через шашлик і паркан Фото: Freepik

Далі сусід обурився, і наступного разу послав герою історії повідомлення: "Не змушуй мене вдаватися до судового позову". До свого заклику він прикріпив посилання на британський закон "Про доступ до земельних ділянок і присадибних територій".

"Я залишив його повідомлення непрочитаним і з'ясував, що за законом наш сусід не має автоматичного права на доступ для фарбування паркану. Але що тут діяти?" — поцікавився думкою юзерів чоловік.

Реакція соцмереж

Коментатори на Reddit підтримали власника та сказали, що у випадку суду його позиція буде відповідною до положень закону. Найбільше схвалення мали такі репліки:

"Якщо він подасть до суду, то єдине що станеться, він отримає завчасне повідомлення про дату приходу. Що, власне, ви й просили";

"Взагалі-то, суд несхвально поставиться до того, хто міг просто дати 24 години попередження";

"Я як юрист уже мав схожі історії. Якщо коротко, то без дозволу власника заходити на чужу землю незаконно, навіть якщо реальної шкоди не завдано";

"А для чого йому фарбувати паркан із вашого то боку? Дивна поведінка".

"Та навіть фарбувати свій бік паркану, який стоїть за погодженням сусідів, без письмового дозволу є порушенням. Тут варто йому з вами домовитися, а не вимагати та погрожувати".

Раніше Фокус повідомляв про 6 кроків проти гучних сусідів. У Британії місцевий уряд запровадив правила протидіх шуму сусідів — від розмови до складання позивних вимог.

Згодом стало відомо, як життя чоловіка із сусідами перетворилося на пекло. Головною причиною стала одна звичка сусідів, яка викликала дебати в мережі.