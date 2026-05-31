"Вони вже тут": життя чоловіка перетворилося на пекло через одну звичку сусідів (фото)

Мешканець Британії розповів, що переїхав у новий будинок тиждень тому, але його життя "перетворилося на пекло". Головною причиною стала одна звичка сусідів, яка викликала дебати в мережі.

За словами героя історії, одна пара, що мешкає поруч, паркується перед будинком і часто частково блокує в'їзд на тротуар. Про це він розповів на одному з пабліків Reddit.

"Мої сусіди паркуються перед моїм будинком без мого дозволу, але що я можу зробити? Я нещодавно в'їхав у своє нове житло. Мій під'їзд складається з двох частин: палісадника з парканом попереду та власне під'їзної доріжки, де я паркую авто. Сусіди самовільно стали паркуватися перед парканом, хоча на їхній власній під'їзній доріжці вільно поміщаються обидва їхні автомобілі", — пише чоловік.

Фото: Pixabay

Він говорить, що загалом все виглядає дрібницею. За словами героя історії, ця пара досить часто паркується "трохи далі назад від заїзду та частково блокує в'їзд".

"Оскільки я ділю розширену під'їзну доріжку з іншими сусідами, це інколи створює незручності при виїзді. Чесно кажучи, не знаю, що мені робити, бо щоразу, як бачу їх машини, то думаю, що вони вже тут. Тому потребую допомоги чи поради в цім питанні", — резюмує британець.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту чоловіка, юзери переважно зійшлися на думці, що домогтися змін законним шляхом буде непросто. Найбільше підтримки такі репліки:

"Вони паркуються поблизу бордюру? Вам потрібно поговорити з ними. Інакше, якщо ви не є власником дороги перед будинком, є ймовірність того, що вони мають право паркуватися там скільки завгодно";

"Ви не можете контролювати, хто паркується на громадській дорозі перед вашим будинком. Якщо вони блокують ваш в'їзд — ви з ними розмовляли?";

"Немає жодного способу змусити людину не бути грубіяном, якщо вона не порушує закон. Якщо ваш в'їзд з під'їзної доріжки на дорогу не заблокований — швидше за все, ніхто нічого не зробить. Просто ввічливо попросіть їх припинити";

"Поговоріть з ним, а якщо це не дасть результатів, то зверніться до юриста, а вже потім — до поліції чи міської влади, якщо є порушення".

