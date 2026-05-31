"Они уже здесь": жизнь мужчины превратилась в ад из-за одной привычки соседей (фото)

Житель Британии рассказал, что переехал в новый дом неделю назад, но его жизнь "превратилась в ад". Главной причиной стала одна привычка соседей, которая вызвала дебаты в сети.

По словам героя истории, одна пара, живущая рядом, паркуется перед домом и часто частично блокирует въезд на тротуар. Об этом он рассказал на одном из пабликов Reddit.

"Мои соседи паркуются перед моим домом без моего разрешения, но что я могу сделать? Я недавно въехал в свое новое жилье. Мой подъезд состоит из двух частей: палисадника с забором впереди и собственно подъездной дорожки, где я паркую авто. Соседи самовольно стали парковаться перед забором, хотя на их собственной подъездной дорожке свободно помещаются оба их автомобиля", — пишет мужчина.

Соседи постоянно паркуют на подъезде мужа

Он говорит, что в целом все выглядит мелочью. По словам героя истории, эта пара довольно часто паркуется "чуть дальше назад от заезда и частично блокирует въезд".

"Поскольку я делю расширенную подъездную дорожку с другими соседями, это иногда создает неудобства при выезде. Честно говоря, не знаю, что мне делать, потому что каждый раз, как вижу их машины, то думаю, что они уже здесь. Поэтому нуждаюсь в помощи или совете в этом вопросе", — резюмирует британец.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту мужчины, юзеры преимущественно сошлись во мнении, что добиться изменений законным путем будет непросто. Больше всего поддержки такие реплики:

"Они паркуются вблизи бордюра? Вам нужно поговорить с ними. Иначе, если вы не являетесь владельцем дороги перед домом, есть вероятность того, что они имеют право парковаться там сколько угодно";

"Вы не можете контролировать, кто паркуется на общественной дороге перед вашим домом. Если они блокируют ваш въезд — вы с ними разговаривали?";

"Нет никакого способа заставить человека не быть грубияном, если он не нарушает закон. Если ваш въезд с подъездной дорожки на дорогу не заблокирован — скорее всего, никто ничего не сделает. Просто вежливо попросите их прекратить";

"Поговорите с ним, а если это не даст результатов, то обратитесь к юристу, а уже потом — в полицию или городские власти, если есть нарушения".

