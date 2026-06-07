Мужчина раскритиковал завтраки жены: она решила гениально его проучить (фото)

Жительница США решила проучить своего мужа-пожарного, который постоянно критикует ее завтраки. Она признается, что в один момент ее допекли упреки избранника, а потому решила действовать в ответ за несправедливую критику.

Американка признается, что до этого момента конфликта она постоянно готовила его завтраком, иначе он "будет спать до обеда". Подробную историю конфликта она рассказала в Reddit.

"Он — пожарный, поэтому имеет ненормированный график. Это — единственный способ поднять его с постели. Но вместо того, чтобы быть благодарным за то, что ему не надо быть взрослым первые 45 минут утра, как остальным из нас, он критикует все, что я готовлю. Если это не "идеально". И я буквально говорю "идеально", — рассказывает героиня история.

Однажды утром у нее лопнуло терпение, когда муж приготовленные яйца назвал "сухими" и спросил: "Зачем ты пережариваешь яйца?". Женщина говорит, что тогда она не выдержала и буквально "разнесла" избранника с критикой.

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У женщины лопнуло терпение из-за упреков мужа относительно ее кулинарных навыков Фото: Freepik

"Мне это все просто надоело. Никто не готовит для меня и не будит меня с королевским обслуживанием, как я его. Поэтому я не выдержала и буквально сказала: "Отныне сам готовь себе завтрак! Ты ведешь себя как избалованный ребенок!" — рассказывает детали ссоры американка.

В ответ тот начал говорить, что имеет право высказывать мнение, если ему подают "собачье дерьмо". Женщина говорит, что разозлилась на него из-за его пищевого поведения, когда он буквально не доедает то, что ему не нравится, а потом "выбросил все в мусорку".

"[После перепалки он] потом разогрел в микроволновке замороженный бутерброд. Кстати, должна сказать — я действительно прекрасно готовлю, без шуток. Вчерашний завтрак у нас был: свежие сосиски, яйца, банановый фостер с блинами. Причем, все было домашнего приготовления. Так разве я была неправа?" — подытожила женщина, спросив совета пользователей.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному сообщению, многие пользователи поддержали автора сообщения. Больше всего одобрения имели такие реплики:

"Серьезно?! Это же каким надо быть, чтобы не ценить то, что имеешь?";

"Подруга, он относится к тебе как к горничной или домработнице";

"Мне кажется, что вам надо разойтись. Просто потому что такое поведение — это просто недопустимо";

"Такой набор на завтрак и это "дерьмо"? Кажется, кто-то сильно обнаглел от того, как относятся к нему".

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