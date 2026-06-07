Чоловік розкритикував сніданки жінки: вона вирішила геніально його провчити (фото)

Мешканка США вирішила провчити свого чоловіка-пожежника, який постійно критикує її сніданки. Вона зізнається, що в одну мить її допекли докори обранця, а тому вирішила діяти у відповідь за несправедливу критику.

Американка зізнається, що до цього моменту конфлікту вона постійно готувала його сніданком, інакше він "спатиме до обіду". Детальну історію конфлікту вона розповіла в Reddit.

"Він — пожежник, тому має ненормований графік. Це — єдиний спосіб підняти його з ліжка. Але замість того, щоб бути вдячним за те, що йому не треба бути дорослим перші 45 хвилин ранку, як решті з нас, він критикує все, що я готую. Якщо це не "ідеально". І я буквально кажу "ідеально", — переповідає героїня історія.

Одного ранку їй увірвався терпець, коли чоловік приготовані яйця навзав "сухими" і запитав: "Навіщо ти пересмажуєш яйця?". Жінка говорить, що тоді вона не витримала та буквально "рознесла" обранця з критику.

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Жінці увірвався терпець через докори чоловіка щодо її кулінарних навичок Фото: Freepik

"Мені це просто набридло. Ніхто не готує для мене і не будить мене з королівським обслуговуванням, як я його. Тому я не витримала і буквально сказала: "Відтепер сам готуй собі сніданок! Ти поводишся як розпещена дитина!" — переповідає деталі сварки американка.

У відповідь той почав казати, що має право висловлювати думку, якщо йому подають "собаче лайно". Жінка каже, що розлютилася на нього через його харчову поведінку, коли він буквально не доїдає те, що йому не подобається, а потім "викинув все у смітник".

"[Після перепалки він] потім розігрів у мікрохвильовці заморожений бутерброд. До речі, маю сказати — я справді чудово готую, без жартів. Вчорашній сніданок у нас був: свіжі сосиски, яйця, банановий фостер із млинцями. При чому, все було домашнього приготування. То хіба я була неправа?" — підсумувала жінка, запитавши поради користувачів.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису, багато користувачів підтримали авторку повідомлення. Найбільше схвалення мали такі репліки:

"Серйозно?! Це ж який треба бути, аби не цінувати те, що маєш?";

"Подруго, він ставиться до тебе як до покоївки чи домашньої працівниці";

"Мені видається, що вам треба розійтися. Просто тому що така поведінка — це просто недопустимо";

"Такий набір на сніданок і це "лайно"? Здається, хтось сильно знахабнів від того, як ставляться до нього".

Раніше Фокус розповідав про те, як чоловік провчив колегу за крадіжку досягнень. Юзери вважають, що тепер це буде уроком для тих, хто безпардонно присвоює собі чужі заслуги.

Згодом стало відомо, як жінка провчила нареченого, який кинув через день після весілля. Тоді жінка вирішила помститися йому за приниження, на які їй довелося йти.