Владельцы не поверили своим глазам: странная привычка собаки раскрыла тайну, о которой не все знали (видео)

Маленькая собачка породы чихуахуа по кличке Чиви внезапно стала звездой социальных сетей после того, как его новая семья показала необычную привычку животного.

Чиви взяли в новую семью после того, как его бывшая владелица умерла. Но сегодня домашний любимец иногда ведет себя немного необычно. Поэтому собачку часто сравнивают с кошкой. Видео с собачкой появилось в TikTok сразу собрало много просмотров.

Собака сидит в кошачьей позе Фото: Скриншот

На кадрах пес сидит на лестнице в характерной "кошачьей" позе, полностью подобрав лапы под себя. Она обычно встречается у кошек, а не у собак.

Новая владелица рассказывает, что Чиви начал странно себя вести сразу после того, как оказался в новом доме. Животное почти не лает, двигается бесшумно и может прыгать гораздо выше, чем это делают собаки породы чихуахуа.

Відео дня

Но стало на свои места, когда родственник предыдущей владелицы Чиви, которая умерла, передал новым хозяевам старые фотографии питомца. На одной из фото Чиви лежал рядом с кошкой, с которой долго жил вместе в доме. Поэтому новая семья собачки предположила, что необычные привычки их любимца могли сформироваться благодаря соседству с кошкой.

Один неожиданный случай подтвердил теорию семьи Чиви, что их питомец ведет себя совсем не так как собаки. Во время купания владелица вышла из ванной комнаты на несколько минут, а вернувшись, заметила Чиви сидящим прямо в раковине.

Как маленькой собаке породы чихуахуа удалось туда залезть, остается загадкой. Но владельцы признаются, что до сих пор не могут понять, как животное туда попало.

Зато эксперты подтверждают, что раннее общение животных разных видов действительно может влиять на их поведение. Исследования показывают, что щенки, выросшие рядом с котами, нередко демонстрируют измененные социальные реакции и перенимают некоторые особенности поведения своих соседей.

Напомним, что владелица отвела свою собаку к грумеру, чтобы немного обстричь густую шерсть. Когда она с любимцем вернулась домой, то не была готова к реакции своего котенка на изменения. Гималайский котенок Коко не узнал своего соседа по дому из-за отсутствия шерсти, и неожиданно отреагировал на него как на чужака.

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