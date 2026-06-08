Власники не повірили своїм очам: дивна звичка собаки розкрила таємницю, про яку не всі знали (відео)

Маленька собачка породи чихуахуа на прізвисько Чіві раптово стала зіркою соціальних мереж після того, як його нова родина показала незвичайну звичку тваринки.

Чіві взяли у нову сім'ю після того, як його колишня власниця померла. Але сьогодні домашній улюбленець іноді поводиться трохи незвично. Відтак собачку часто порівнюють з кішкою. Відео з собачкою з'явилося у TikTok відразу зібрало багато переглядів.

Собака сидить у котячій позі Фото: Скріншот

На кадрах пес сидить на сходах у характерній "котячій" позі, повністю підібравши лапи під себе. Вона зазвичай зустрічається у кішок, а не у собак.

Нова власниця розповідає, що Чіві почав дивно поводитися відразу після того, як опинився в новому будинку. Тварина майже не гавкає, рухається безшумно і може стрибати набагато вище, аніж це роблять собаки породи чихуахуа.

Відео дня

Але стало на свої місця, коли родич попередньої власниці Чіві, яка померла, передав новим господарям старі фотографії вихованця. На одній з фото Чіві лежав поруч із кішкою, з якою довго жив разом у домі. Тож нова родина собачки припустила, що незвичайні звички їх улюбленця могли сформуватися завдяки сусідству з кішкою.

Один несподіваний випадок підтвердив теорію родини Чіві, що їх вихованець поводиться зовсім не так як собаки. Під час купання власниця вийшла з ванної кімнати на кілька хвилин, а повернувшись, помітила Чіві сидячим прямо в раковині.

Як маленькій собаці породи чихуахуа вдалося туди залізти, залишається загадкою. Але власники зізнаються, що досі не можуть зрозуміти, як тварина туди потрапила.

Натомість експерти підтверджують, що раннє спілкування тварин різних видів дійсно може впливати на їхню поведінку. Дослідження показують, що цуценята, які виросли поруч із котами, нерідко демонструють змінені соціальні реакції та переймають деякі особливості поведінки своїх сусідів.

Нагадаємо, що власниця відвела свого собаку до грумера, щоб трохи обстригти густу шерсть. Коли вона із улюбленцем повернулася додому, то не була готовою до реакції свого кошеняти на зміни. Гімалайське кошеня Коко не впізнало свого сусіда по дому через відсутність шерсті, і несподівано відреагувало на нього як на чужинця.

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