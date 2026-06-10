От "Отака х***, малята" до "Закусывайте, дорогие детки": правда и мифы о Деде Панасе

10 июня 1911 года родился ведущий телевизионного шоу "Вечерняя сказка с Дедом Афанасием" Петр Вескляров. На его сказках и историях выросли многие поколения. Фокус рассказывает, как украинский сказочник стал символом украинского детства.

В 2026 году Петру Весклярову исполнилось бы 115 лет. В течение трех десятков лет украинцы каждый вечер встречали Деда Панаса, который здоровался со своей аудиторией известной фразой — "Добрый вечер, вам, малыши, дорогие мальчики и девочки! ..." Именно он был первым украинским телеведущим и дедушкой всех детей из Украины.

Кто такой Петр Вескляров: жизненный путь автора культового "Добрый вечер вам, малыши"

Петр Вескляров родился на Черкасщине в 1911 году. Еще в тальновском драматическом кружке будущий ведущий увлекся театром, где его заметили артисты Черкасского театра, которые приезжали в Тальное на гастроли. Именно они пригласили Петра в Черкассы, где он работал актером Черкасского рабоче-крестьянского театра в течение 1932-1940 годов.

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В 1941 году Петра Весклярова призвали в военный театр Юго-Западного фронта. Где в его составе актер попал в окружение и оказался в фильтрационном лагере. Но потом Весклярову таки удалось вернуться уже в оккупированный немецкой армией Киев. В месте он пошел работать на железную дорогу, где также организовал театральный кружок.

После того, как советская армия вернулась в столицу актера отправили в Луцк работать в Волынском музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко, где он и выступал вплоть до 1959 года. Именно на волынской сцене он сыграл много известных ролей, в частности, Николая Задорожного из "Украденного счастья", Командора из "Каменного хозяина", Городничего из "Ревизора", Монтанелли из "Овода". После этого талантливого украинского актера начали приглашать сыграть в фильмах. После ччего Петр Вескляров снова переезжает в Киев, где много снимается в кино, в основном это были роли второго плана.

Актер Петр Вескляров Фото: Суспiльне

Но в целом в кино его наследие насчитывает более двадцати фильмов. А именно: "Олекса Довбуш", "Иванна", "Лесная песня", "Гадюка", "Цыган", "Вий", "Сердце Бонивура". Последняя его лента называлась "Забудьте слово "смерть" и вышла 1979 году. Уже в это время Петр Вескляров работал в роли Деда Афанасия.

Легендарная роль Деда Панаса: с чего все началось

В 1950-х годах на украинском радио вечером выходила программа для детей. Пока не известно, кто был первым ее ведущим. Но как-то на радио искали подмену этому работнику. И предложили ее Петру Ефимовичу. На радио он продолжил рассказывать детям сказки под псевдонимом Дед Панас: сначала — временно, но с 1962 года полностью стал ведущим детской программы.

В конце шестидесятых актер в этом образе уже появился на телевидении, ведь тогда у украинцев начали появляться первые телевизоры. В те времена работать на телевидение могли только актеров, ведь такой профессии, как телеведущие, еще не существовало. На кастинг пришло около 200 человек и из них выбрали на эту роль Петра Весклярова.

Как Дед Панас прощался со своим зрителями

Поэтому Петр Ефимович, который фактически был автором "вечерней сказки" на телевидении, стал прародителем этого жанра. К слову, его программа в Украине не только вышла раньше наиболее известного в СССР аналога "Спокойной ночи, малыши!", появившегося на телевидении только в 1964 году.

В выпусках он появлялся на фоне украинской хаты, с усами и одетый в вышиванке, которую приносил из дома. Актер сам писал сценарии для своих передач, а также тексты сказок, которые знал наизусть. Кроме того, он зачитывал письма от детей и поздравлял их с днем рождения.

Дед Панас всегда надевал вышиванку Фото: Суспільне

Именно из-за вышиванки и сказки на украинском языке, актер часто попадал под удары советской пропаганды. В 70-е годы в Москве несколько раз пытались заменить слишком украинского Петра Весклярова, но редакцию начинали заваливали письмами, звонили, угрожали, умоляли и требовали вернуть актера, потому что "ребенок не может заснуть без Деда Панаса".

Заслуженный журналист Украины Владимир Заманский, который работал вместе с ведущим рассказывал, что письма на телестудию приходили центнерами.

Дед Панас детская программа Фото: Скриншот

Петр Вескляров за один эфир Дед Панас получал 20 рублей. Жил скромно, в тесной однокомнатной квартире на Шулявке. В 1988 году переехал, потому что получил новое жилье на улице Саксаганского.

"Закусывайте, дорогие детки": известные фразы Деда Панаса

За время работы на телевидении во время съемок с Вескляровым происходило много курьезных ситуаций. В частности, увлекшись рассказом, он сказал фразу "Поцелуйте меня в задницу, пан поехал к урлюпу", которая стала поводом для очередной попытки уволить его с телевидения, но благодаря зрителям этого не получилось сделать.

Вечерняя сказка Деда Панаса

Также художница-декоратор Любовь Христевич, которая работала с ним, вспомнила еще один интересный случай.

"Дед Афанасий приходил на эфир после театра, измотанный. И был момент, когда детей поздравляли с днем рождения и угощали тортиком — Петр Ефимович заснул. Помощник режиссера полз на коленях, чтобы его растолкать. А тут уже снова начинается эфир! И Дед Афанасий выталкивает от себя этот тортик и говорит "Закусывайте, дорогие детки", — рассказала Христевич, пишет "Суспільне культура".

"Вот такая х***ня, малыши" и эффект Манделы

В 1988 году Петра Весклярова уволили с работы. В то время было много версий о том. что стало причиной. По одной, его программу хотели заменить чем-то с большими рейтингами, а по другой, когда телеведущий после своей классической фразы сказал: "Спокойной ночи, дорогие мальчики и девочки" сказал: "Вот такая х***ня, малыши". Но, действительно ли Дед Панас сказал эти слова, ставшие первым случаем употребления ругательств в истории украинского телевидения. Пишут, что у этой истории есть несколько версий.

Первая, что этого на самом деле не было, а историю придумали, чтобы иметь повод освободить украинского сказочника. В частности, Любовь Христевич говорит, что никогда не слышала, чтобы известный телеведущий употреблял нецензурную брань. По ее словам, она не хотела бы, чтобы за Дедом Афанасием шла именно такая слава.

"Он очень переживал отлучение, потому что очень серьезно к этому относился — это для него была жизнь", — говорит она.

Есть также вторая версия, наиболее распространенная. После окончания прямого эфира звукорежиссер еще не выключил звук. А Вескляров этого не заметил и употребил нецензурную зайку. В частности, комментариях на YouTube можно найти воспоминания людей, которые припоминают, при каких обстоятельствах они слышали эту фразу.

В частности, певец Виталий Билоножко в документальном фильме "Как говорил Дед Панас" заявлял, что лично был тому свидетелем, с ним согласилась его жена Светлана, а также главный редактор музыкальных программ на УТ-1 Сергей Лапченко. Ведь все к этой ситуации относились так, что Дед Панас "как человек веселый, актер" мог себе такое позволить после завершения эфира.

Документальный фильм о Деде Панасе

А третья версия о том, что Дед Панас якобы навеселе начал рассказывать сказку о "Лисичке и петушке", но, дойдя до части о коте, спасителе петуха, ведущий перешел на другую сказку — "Кот в сапогах", попав в сложную ситуацию, потому что якобы оператор начал махать руками и кричать "Заканчивай!", выдал ту свою реплику.

Но никаких видеодоказательств, которые бы подтвердили или опровергли эту историю, нет. Программа транслировалась вживую, а записей не осталось. Также показания коллег Весклярова различаются. Но фраза пошла в народ и стала крылатой, которую украинцы употребляют и сегодня в значении "такие-то дела".

Кроме того, фраза "Отака х***ня, малята" вошла в Большой словарь нецензурной брани (составители Плуцер-Сарно, Дуличенко и Руднев), встречается в произведениях Юрия Покальчука и Ирэны Карпы.

Последняя "Вечерняя сказка" с Дедом Афанасием вышли в 1986 году. В 1988-м 77-летний актер ушел на пенсию. Он еще некоторое время продолжал встречаться со зрителями. 5 января 1994 года Петру Векслярову стало плохо, и вскоре он умер в больнице.

Петр Вескляров Фото: Суспільне

За почти 60-летнюю кино-телекарьеру Петр Вескляров не получил ни одного звания, правительственной награды. Только на месте, где стоял дом Весклярова в городе Тальное, установлена мемориальная доска, единственная в стране.

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