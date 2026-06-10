Від "Отака х***, малята" до "Закусюйте, любі дітки": правда і міфи про Діда Панаса

10 червня 1911 року народився ведучий телевізійного шоу "Вечірня казка з Дідом Панасом" Петро Вескляров. На його казках та історіях виросли багато поколінь. Фокус розповідає, як український казкар став символом українського дитинства.

У 2026 році Петру Весклярову виповнилося б 115 років. Протягом трьох десятків років українці щовечора зустрічали Діда Панаса, який вітався із своєї аудиторією відомою фразою — "Добрий вечiр, вам, малята, любi хлопчики й дiвчата! .." Саме він був перший українським телеведучим та дідусем усіх дітей з України.

Хто такий Петро Вескляров: життєвий шлях автора культового "Добрий вечір вам, малята"

Петро Вескляров народився на Черкащині у 1911 році. Ще у тальнівському драматичному гуртку майбутній ведучий захопився театром, де його помітили артисти Черкаського театру, які приїжджали до Тального на гастролі. Саме вони запросили Петра до Черкас, де він працював актором Черкаського робітничо-селянського театру протягом 1932-1940 років.

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У 1941 році Петра Весклярова призвали у військовий театр Південно-Західного фронту. Де у його складі актор потрапив в оточення та опинився у фільтраційному таборі. Але потім Весклярову таки вдалося повернутися вже до окупованого німецього армією Києва. У місці він пішов працювати на залізницю, де також організував театральний гурток.

Після того, як радянсьекка армія повернулася до столиці актора відправили до Луцька працювати у Волинському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка, де він і виступав аж до 1959 року. Саме на волинській сцені він зіграв багато відомих ролей, зокрема, Миколу Задорожнього з "Украденого щастя", Командора з "Камінного господаря", Городничого з "Ревізора", Монтанеллі з "Овода". Після цього талановитого українського актора почали запрошувати зіграти у фільмах. Після ччого Петро Вескляров знову переїздить до Києва, де багато знімається у кіно, здебільшого це були ролі другого плану.

Актор Петро Вескляров Фото: Суспiльне

Але загалом у кіно його доробок нараховує понад двадцять фільмів. А саме: "Олекса Довбуш", "Іванна", "Лісова пісня", "Гадюка", "Циган", "Вій", "Серце Бонівура". Остання його стрічка називалася "Забудьте слово "смерть" та вийшла 1979 році. Вже у цей час Петро Вескляров працював у ролі Діда Панаса.

Легендарна роль Діда Панаса: з чого все почалося

У 1950-х роках на українському радіо вечері виходила програма для дітей. Наразі не відомо, хто був першим її ведучим. Але якось на радіо шукали підміну цьому працівнику. І запропонували її Петру Юхимовичу. На радіо він продовжив розповідати дітям казки під псевдонімом Дід Панас: спочатку — тимчасово, але з 1962 року повністю став ведучим дитячої програми.

В кінці шістдесятих актор у цьому образі вже з’явився на телебаченні, адже тоді в українців почали з'являтися перші телевізори. У ті часи працювати на телебачення могли тільки акторів, адже такої професії, як телеведучі, ще не існувало. На кастинг прийшло близько 200 людей і з них обрали на цю роль Петра Весклярова.

Як Дід Панас прощався із своїм глядачами

Тож Петро Юхимович, який фактично був автором "вечірньої казки" на телебаченні, став прабатьком цього жанру. До слова, його програма в Україні не тільки вийшла раніше за найбільш відомий в СРСР аналог "На добраніч, малюки!", що з'явився на телебаченні тільки у 1964 році.

У випусках він з'являвся на фоні української хати, з вусами та одягнений у вишиванці, яку приносив з дому. Актор сам писав сценарії для своїх передач, а також тексти казок, які знав напам'ять. Крім того, він зачитував листи від дітей і вітав їх з днем народження.

Дід Панас одягав завжди вишиванку Фото: Суспільне

Саме через вишиванку та казки на українські мові, актор часто потрапляв під удари радянської пропаганди. У 70-ті роки у Москві кілька разів намагалися замінити надто українського Петра Весклярова, але редакцію починали завалювали листами, дзвонили, погрожували, благали та вимагали повернути актора, бо "дитина не може заснути без Діда Панаса".

Заслужений журналіст України Володимир Заманський, який працював разом з ведучим розповідав, що листи на телестудію приходили центнерами.

Дід Панас дитяча програма Фото: Скріншот

Петро Вескляров за один ефір Дід Панас отримував 20 рублів. Жив скромно, у тісній однокімнатній квартирі на Шулявці. У 1988 році переїхав, бо отримав нове житло на вулиці Саксаганського.

"Закусюйте, любі дітки": відомі фрази Діда Панаса

За час роботи на телебаченні під час зйомок з Вескляровим ставалися багато курйозних ситуацій. Зокрема, захопившись розповіддю, він сказав фразу "Поцілуйте мене в дупу, пан поїхав до урлюпу", яка стала приводом для чергової спроби звільнити його з телебачення, але завдяки глядачам цього не вийшло зробити.

Вечірня казка Діда Панаса

Також художниця-декораторка Любов Христевич, яка працювала з ним, пригадала ще один цікавий випадок.

"Дід Панас приходив на ефір після театру, зморений. І був момент, коли дітей вітали з днем народженням та пригощали тортиком – Петро Юхимович заснув. Помічник режисера повз навколішки, щоб його розштовхати. А тут вже знову починається ефір! І Дід Панас виштовхує від себе цей тортик і каже "Закусюйте, любі дітки", — розповіла Христевич, пише "Суспільне культура".

"Отака х***ня, малята" та ефект Мандели

У 1988 році Петра Весклярова звільнили з роботи. У той час було багато версій про те. що стало причиною. За однією, його програму хотіли замінити чимось з більшими рейтингами, а за іншою, коли телеведучий після своєї класичної фрази сказав: "На добраніч, любі хлопчики й дівчата" сказав: "Отака х***ня, малята". Але, чи дійсно Дід Панас сказав ці слова, що стали першим випадком вживання лайки в історії українського телебачення. Пишуть, що у цієї історії є кілька версій.

Перша, що цього насправді не було, а історію придумали, щоб мати привід звільнити українського казкаря. Зокрема, Любов Христевич каже, що ніколи не чула, щоб відомий телеведучий вживав нецензурну лайку. За її словами, вона не хотіла б, щоб за Дідом Панасом йшла саме така слава.

"Він дуже переживав відлучення, бо дуже серйозно до цього відносився – це для нього було життя", — каже вона.

Є також друга версія, що найбільш поширена. Після закінчення прямого ефіру звукорежисер ще не вимкнув звук. А Вескляров цього не помітив і вжив нецензурну зайку. Зокрема, коментарях на YouTube можна знайти спогади людей, які пригадують, при яких обставинах вони чули цю фразу.

Зокрема, співак Віталій Білоножко у документальному фільмі "Як казав Дід Панас" заявляв, що особисто був тому свідком, з ним погодилася його дружина Світлана, а також головний редактор музичних програм на УТ-1 Сергій Лапченко. Адже всі до цієї ситуації ставилися так, що Дід Панас "як людина весела, актор" міг собі таке дозволити після завершення ефіру.

Документальний фільм про Діда Панаса

А третя версія про те, що Дід Панас нібито напідпитку почав розповідати казку про "Лисичку і півника", але, дійшовши до частини про кота, рятівника півня, ведучий перейшов на іншу казку – "Кіт у чоботях", потрапивши в складну ситуацію, бо нібито оператор почав махати руками та кричати "Закінчуй!", видав ту свою репліку.

Але жодних відеодоказів, що б підтвердили або спростували цю історію, нема. Програма транслювалася наживо, а записів не залишилось. Також свідчення колег Весклярова різняться. Але фраза пішов у народ та стала крилатою, яку українці вживають і сьогодні у значенні "такі-то справи".

Крім того, фраза "Отака х***ня, малята" увійшла у Великий словник нецензурної лайки (укладачі Плуцер-Сарно, Дуліченко і Руднєв), зустрічається у творах Юрія Покальчука та Ірени Карпи.

Остання "Вечірня казка" з Дідом Панасом вийшли у 1986 році. У 1988-му 77-річний актор пішов на пенсію. Він ще деякий час продовжував зустрічатися із глядачами. 5 січня 1994 року Петру Векслярову стало погано, і незабаром він помер в лікарні.

Петро Вескляров Фото: Суспільне

За майже 60-річну кіно-теле кар'єру Петро Вескляров не отримав жодного званням, урядової нагороди. Тільки на місці, де стояв будинок Весклярова у місті Тальне, встановлена меморіальна дошка, що єдина в країні.

Нагадаємо, що Фокус писав про те, де зараз Андрій Доманський та як живе популярний телеведучий 2000-х.

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