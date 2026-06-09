Была шокирована: женщина заплатила $5 тысяч за отдых, а попала в дом престарелых в Тунисе

Британская туристка Трейси Хаслам заявила, что ее роскошный отпуск в Тунисе превратился в кошмар, когда отель, который она забронировала, оказался также домом для престарелых.

Женщина утверждает, что ее отпуск стоимостью 5 тысяч долларов, где было "все включено" был испорчен. Ведь отель оказался частью дома престарелых, а мимо ее шезлонга проезжали нетрудоспособные лица, пишет Daily Star.

12 апреля Трейси Хаслам прилетела в Тунис со своими двумя дочерьми и шестью внуками, но по прибытии в четырехзвездочный отель заметила большое количество пожилых людей на инвалидных колясках.

Когда 52-летняя женщина спросила на рецепции о своем багаже, тогда узнала, что это часть дома престарелых. Трейси сняла на видео, как пожилых пациентов, некоторые из которых, по ее словам, страдают деменцией, каждые пять минут провозят мимо ее нее.

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Туристка об отпуске в Тунисе Фото: Скриншот

Мать троих детей считает, что ее ввели в заблуждение и говорит, что "никогда" бы не забронировала отель, если бы знала о его альтернативном назначении.

С тех пор она подала жалобу в сервис бронирования отпусков Loveholidays за то, что они не сообщили, что это часть дома для пожилых людей, утверждая, что это "не подходит для детей".

В Loveholidays заявили, что после отзыва Трейси они "узнали", что отель размещает гостей пансионатов в специально отведенной части курорта.

Они временно сняли его с продажи, пока "продолжают расследование" со своим партнером по размещению.

"Мы расследуем проблемы, затронутые в связи с поставщиком жилья, в первую очередь и сняли отель с продажи, пока продолжается это расследование", — заявили представители фирмы.

В ответ на свою первоначальную жалобу Трейси утверждает, что представитель турфирмы сказал, что отели "работают в соответствии с собственной политикой и по своему усмотрению в отношении того, кого они размещают, и это вне нашего контроля".

Также в турфирме извинились и полностью вернули средства женщине за ее испорченный отпуск.

"Мы связались с госпожой Хаслам, чтобы извиниться и полностью возместить стоимость ее проживания", — говорится в публикации.

Но отель не ответил на запросы о комментариях.

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