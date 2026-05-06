Ловушка посреди океана: почему круизные лайнеры так подвержены вспышкам заболеваний

Круизы позиционируются как "плавучий отпуск", но они также чрезвычайно подвержены вспышкам различных инфекций. Ученые рассказали, почему.

Круизные лайнеры — тщательно спроектированные места, где множество людей живут, едят, отдыхают и перемещаются по одним и тем же общим пространствам в течение нескольких дней или даже недель. Однако они также демонстрируют, как легко болезни могут распространиться, когда люди находятся в замкнутом пространстве, пишет Фокус.

Доцент кафедры общественного здравоохранения из Медицинской школы в Университете Лимерика Викрама Нираджана, круизные лайнеры повержены вспышкам заболеваний так как, по сути, являются "временными городами" посреди океана. На лайнерах есть рестораны, театры, лифты, каюты, кухни, системы водоснажения и внутренние помещения для собраний. Это отлично подходит для удобства, но это также означает, что как только инфекция попадает на борт, она может распространяться по кораблю и остановить это очень сложно.

Ярким примером является вспышка COVID-19 на лайнере Diamond Princess в 2020 году — у 619 пассажиров и членов экипажа был выявлен положительный результат теста на вирус. Последним примером является вспышка хантавируса на нидерландском лайнере MV Hondius.

Ученые также провели исследование, результаты которого показали, что условия на судне способствовали более легкому распространению нового коронавируса. Моделирование команды также показало, что меры общественного здравоохранения, такие как изоляция и карантин, предотвратили гораздо больше случаев заболевания. Данные также указывают, что более ранние меры могли бы еще больше ограничить вспышку.

В ходе исследования ученые изучили 127 сообщений о вспышках норовируса ("рвотный вирус") на круизных лайнерах, многие из которых были связаны с зараженной пищей, грязными поверхностями и передачей от человека к человеку. Более недавний отчет из США также показал, что норовирус может очень быстро передаваться от человека к человеку на круизном судне.

По словам ученых, данные указывают на то, что большинство случаев на самом деле не были необычными: они были вызваны местами, где совместное питание, тесный контакт и частое перемещение по общим зонам способствовали быстрому распространению инфекции. Дело в том, что питание в формате "шведский стол", общая посуда и прикосновение множества людей к одним и тем же поверхностям могут облегчить распространение желудочных инфекций.

В то же время конструкция судна усугубляет проблему: люди проводят время вместе в столовых, барах, лифтах, коридорах, театрах и спа-зонах. Члены экипажа также живут и работают в одном помещении, часто в общих каютах, поэтому болезнь может распространяться по судну от пассажира к пассажиру или между пассажирами и членами экипажа.

Не менее важную роль играет и вентиляция: круизные судна не являются закрытыми коробками, но они в значительной степени зависят от внутренних помещений, где люди проводят длительное время вместе. Например, исследования качества воздуха на круизных судах показали, что болезни могут распространяться легче в переполненных и закрытых помещениях — каютах, ресторанах и развлекательных заведениях.

Еще одним фактором считается возраст — круизные путешествия популярны среди пожилых людей, и многие пассажиры имеют хронические заболевания, которые делают инфекции более серьезными. Желудочная инфекция во время круиза может привести к обезвоживанию, а респираторная инфекция — к пневмонии или госпитализации.

На круизных судах также есть медицинские учреждения, но они. Увы, ограничены в сравнении с наземными больницами. По сути, эти пункты предназначены для оказания первой помощи, базового лечения и краткосрочного ухода, а не борьбы со вспышкой инфекции. Именно поэтому здоровье пассажиров круизных лайнеров так сильно зависит от своевременного выявления случаев заболевания, быстрой изоляции и строгих мер по дезинфекции.

При написании использовались материалы University of Limerick, Science Alert.