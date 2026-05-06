Пастка посеред океану: чому круїзні лайнери так схильні до спалахів захворювань

Круїзи позиціонуються як "плавуча відпустка", але вони також надзвичайно схильні до спалахів різних інфекцій. Учені розповіли, чому.

Круїзні лайнери — ретельно спроектовані місця, де безліч людей живуть, їдять, відпочивають і переміщаються одними й тими самими загальними просторами протягом кількох днів або навіть тижнів. Однак вони також демонструють, як легко хвороби можуть поширитися, коли люди перебувають у замкнутому просторі, пише Фокус.

Доцент кафедри громадської охорони здоров'я з Медичної школи в Університеті Лімерика Вікрама Ніраджана, круїзні лайнери не піддаються спалахам захворювань, оскільки, по суті, є "тимчасовими містами" посеред океану. На лайнерах є ресторани, театри, ліфти, каюти, кухні, системи водопостачання і внутрішні приміщення для зборів. Це чудово підходить для зручності, але це також означає, що щойно інфекція потрапляє на борт, вона може поширюватися кораблем і зупинити це дуже складно.

Яскравим прикладом є спалах COVID-19 на лайнері Diamond Princess 2020 року — у 619 пасажирів і членів екіпажу було виявлено позитивний результат тесту на вірус. Останнім прикладом є спалах хантавірусу на нідерландському лайнері MV Hondius.

Вчені також провели дослідження, результати якого показали, що умови на судні сприяли легшому поширенню нового коронавірусу. Моделювання команди також засвідчило, що заходи громадської охорони здоров'я, як-от ізоляція та карантин, запобігли значно більшій кількості випадків захворювання. Дані також вказують, що більш ранні заходи могли б ще більше обмежити спалах.

Під час дослідження вчені вивчили 127 повідомлень про спалахи норовірусу ("блювотний вірус") на круїзних лайнерах, багато з яких були пов'язані із зараженою їжею, брудними поверхнями і передачею від людини до людини. Нещодавній звіт зі США також показав, що норовірус може дуже швидко передаватися від людини до людини на круїзному судні.

За словами вчених, дані вказують на те, що більшість випадків насправді не були незвичними: вони були спричинені місцями, де спільне харчування, тісний контакт і часте переміщення загальними зонами сприяли швидкому поширенню інфекції. Річ у тім, що харчування у форматі "шведський стіл", спільний посуд і дотик безлічі людей до одних і тих самих поверхонь можуть полегшити поширення шлункових інфекцій.

Водночас конструкція судна посилює проблему: люди проводять час разом у їдальнях, барах, ліфтах, коридорах, театрах і спа-зонах. Члени екіпажу також живуть і працюють в одному приміщенні, часто в загальних каютах, тому хвороба може поширюватися судном від пасажира до пасажира або між пасажирами і членами екіпажу.

Не менш важливу роль відіграє і вентиляція: круїзні судна не є закритими коробками, але вони значною мірою залежать від внутрішніх приміщень, де люди проводять тривалий час разом. Наприклад, дослідження якості повітря на круїзних суднах показали, що хвороби можуть поширюватися легше в переповнених і закритих приміщеннях — каютах, ресторанах і розважальних закладах.

Ще одним фактором вважається вік — круїзні подорожі популярні серед літніх людей, і багато пасажирів мають хронічні захворювання, які роблять інфекції серйознішими. Шлункова інфекція під час круїзу може призвести до зневоднення, а респіраторна інфекція — до пневмонії або госпіталізації.

На круїзних суднах також є медичні установи, але вони. На жаль, обмежені порівняно з наземними лікарнями. По суті, ці пункти призначені для надання першої допомоги, базового лікування і короткострокового догляду, а не боротьби зі спалахом інфекції. Саме тому здоров'я пасажирів круїзних лайнерів так сильно залежить від своєчасного виявлення випадків захворювання, швидкої ізоляції та суворих заходів із дезінфекції.

Під час написання використано матеріали University of Limerick, Science Alert.