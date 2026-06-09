Була шокована: жінка заплатила $5 тисяч за відпочинок, а потрапила до будинку літніх людей у Тунісі

Британська туристка Трейсі Хаслам заявила, що її розкішна відпустка в Тунісі перетворилася на кошмар, коли готель, який вона забронювала, виявився також будинком для людей похилого віку.

Жінка стверджує, що її відпустка вартістю 5 тисяч доларів, де було "все включено" була зіпсована. Адже готель виявився частиною будинку для людей похилого віку, а повз її шезлонг проїжджали непрацездатні особи, пише Daily Star.

12 квітня Трейсі Хаслам прилетіла до Тунісу зі своїми двома доньками та шістьма онуками, але після прибуття до чотиризіркового готелю помітила велику кількість літніх людей на інвалідних візках.

Коли 52-річна жінка запитала на рецепції про свій багаж, тодізналася, що це частина будинку для людей похилого віку. Трейсі зняла на відео, як літніх пацієнтів, деякі з яких, за її словами, страждають на деменцію, кожні п'ять хвилин провозять повз її неї.

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Туристка про відпустку у Тунісі Фото: Скріншот

Матір трьох дітей вважає, що її ввели в оману і каже, що "ніколи" б не забронювала готель, якби знала про його альтернативне призначення.

Відтоді вона подала скаргу до сервісу бронювання відпусток Loveholidays за те, що вони не повідомили, що це частина будинку для людей похилого віку, стверджуючи, що це "не підходить для дітей".

У Loveholidays заявили, що після відгуку Трейсі вони "дізналися", що готель розміщує гостей пансіонатів у спеціально відведеній частині курорту.

Вони тимчасово зняли його з продажу, поки "продовжують розслідування" зі своїм партнером з розміщення.

"Ми розслідуємо проблеми, порушені у зв'язку з постачальником житла, в першу чергу та зняли готель з продажу, поки триває це розслідування", — заявили представники фірми.

У відповідь на свою початкову скаргу Трейсі стверджує, що представник турфірми сказав, що готелі "працюють відповідно до власної політики та на власний розсуд щодо того, кого вони розміщують, і це поза нашим контролем".

Також у турфірмі вибачилися та повністю повернули кошти жінці за її зіпсовану відпустку.

"Ми зв’язалися з пані Хаслам, щоб вибачитися та повністю відшкодувати вартість її проживання", — йдеться у публікації.

Але готель не відповів на запити про коментарі.

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