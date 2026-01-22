"Плавуче місто": сім'я показала, що їх здивувало на найбільшому у світі лайнері

Семиденний круїз на найбільшому у світі лайнері може здатися мрією, але для однієї сім'ї він виявився ще й серйозним фінансовим випробуванням. Ліза і Денні вирушили в подорож разом із двома маленькими синами і детально підрахували, у скільки їм насправді обійшлася така відпустка.

Йдеться про лайнер Icon of the Seas, флагман компанії Royal Caribbean, який часто називають "плавучим містом". Судно вражає масштабами, адже його довжина перевищує 360 метрів, а на борту є аквапарк, льодова арена, торговельні зони та десятки розваг для сімей з дітьми. Про це пише Lad Bible.

Сім'я живе в ірландському Корку, тож шлях до круїзу почався задовго до посадки на корабель. Їм довелося добиратися до Дубліна, а потім летіти прямим рейсом до Маямі, звідки стартує круїз. Стоянка в аеропорту, багаж і перельоти для двох дорослих і двох дітей обійшлися їм у 1 910 євро (майже 97 тисяч гривень). Ще до початку морської подорожі витрати помітно зросли.

Перед посадкою сім'я провела одну ніч у готелі зі сніданком. Проживання коштувало 174 євро (майже 8800 гривень), а поїздка на Uber до порту додала до рахунку ще майже 22 євро (112 гривень).

Ціна самого круїзу

За каюту категорії Infinite Family Ocean View State Room Ліза і Денні заплатили 3 700 євро (187 тисяч гривень). Обов'язкові сервісні збори та чайові склали ще 466 євро (трохи більше ніж 23 тисячі гривень).

До цього додалися розширений пакет напоїв для дорослих і Wi-Fi для двох пристроїв. Ці послуги обійшлися родині в 958 євро (48 тисяч гривень).

Навіть за великої кількості включених розваг без додаткових витрат не обійшлося. За тиждень сім'я витратила 143 євро (7200 гривень) на ігрові автомати, сувеніри, молочні коктейлі для дітей і романтичну вечерю для батьків.

Підсумкова сума

Загалом подорож обійшлася сім'ї з чотирьох осіб у 7 372 євро 372 тисячі гривень. Сума вражаюча, але, за словами Лізи, враження того варті.

"Чесно кажучи, цей круїз просто неймовірний. Це справжній плавучий курорт, де є розваги й для дітей, і для дорослих. Весь ажіотаж навколо нього повністю виправданий", — зазначила ірландка.

