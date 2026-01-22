"Плавучий город": семья показала, что их удивило на самом большом в мире лайнере

Семидневный круиз на самом большом в мире лайнере может показаться мечтой, но для одной семьи он оказался еще и серьезным финансовым испытанием. Лиза и Дэнни отправились в путешествие вместе с двумя маленькими сыновьями и подробно подсчитали, во сколько им на самом деле обошелся такой отпуск.

Речь идет о лайнере Icon of the Seas, флагмане компании Royal Caribbean, который часто называют "плавучим городом". Судно поражает масштабами, ведь его длина превышает 360 метров, а на борту есть аквапарк, ледовая арена, торговые зоны и десятки развлечений для семей с детьми. Об этом пишет Lad Bible.

Семья живет в ирландском Корке, поэтому путь к круизу начался задолго до посадки на корабль. Им пришлось добираться до Дублина, а затем лететь прямым рейсом в Майами, откуда стартует круиз. Парковка в аэропорту, багаж и перелеты для двух взрослых и двух детей обошлись им в 1 910 евро (почти 97 тысяч гривен). Еще до начала морского путешествия расходы заметно выросли.

Перед посадкой семья провела одну ночь в отеле с завтраком. Проживание стоило 174 евро (почти 8800 гривен), а поездка на Uber до порта добавила к счету еще почти 22 евро (112 гривен).

Цена самого круиза

За каюту категории Infinite Family Ocean View State Room Лиза и Дэнни заплатили 3 700 евро (187 тысяч гривен). Обязательные сервисные сборы и чаевые составили еще 466 евро (чуть более 23 тысяч гривен).

К этому добавились расширенный пакет напитков для взрослых и Wi-Fi для двух устройств. Эти услуги обошлись семье в 958 евро (48 тысяч гривен).

Даже при большом количестве включенных развлечений без дополнительных трат не обошлось. За неделю семья потратила 143 евро (7200 гривен) на игровые автоматы, сувениры, молочные коктейли для детей и романтический ужин для родителей.

Итоговая сумма

В общей сложности путешествие обошлось семье из четырех человек в 7 372 евро 372 тысячи гривен. Сумма впечатляющая, но, по словам Лизы, впечатления того стоили.

"Честно говоря, этот круиз просто невероятный. Это настоящий плавучий курорт, где есть развлечения и для детей, и для взрослых. Весь ажиотаж вокруг него полностью оправдан", — отметила ирландка.

